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孫藝真、玄彬美國育兒被捕獲！暑假帶娃出遊　網震撼：歐巴練好壯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣夫妻檔玄彬、孫藝真日前才前往日本旅遊，兩人帶著兒子小甜豆全家旅行，還曾被民眾巧遇。沒想到，8日又有網友在美國遇到一家三口，照片裡，玄彬只穿著吊嘎，身材卻意外引起討論，不少網友震撼表示「歐巴也練得太壯了吧」、「怎麼這麼壯」。

▲▼ 孫藝真、玄彬美國被拍到！暑假帶兒趴趴走　粉絲震撼：身材沒在開玩笑。（圖／翻攝自X）

▲孫藝真、玄彬暑假帶兒出國旅遊。（圖／翻攝自X）

玄彬、孫藝真8日被網友巧遇現身美國洛杉磯，玄彬戴著棒球帽，身穿白色吊嘎，還有休閒的短褲服裝，手背在後方走在妻子的前面，孫藝真則是以黃色背心與灰色短袖搭配，並穿上露出一雙長腿的短褲服裝，夫妻倆帶著小孩現身室內博物館遊玩，很快就引起注目，還有網友直呼「玄彬體格沒在開玩笑」，也有粉絲笑喊「穿搭非常符合帶娃狀態」。

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▲▼ 孫藝真、玄彬美國被拍到！暑假帶兒趴趴走　粉絲震撼：身材沒在開玩笑。（圖／翻攝自X）

▲孫藝真、玄彬一家三口在美國被拍到。（圖／翻攝自X）

夫妻倆趁著行程空檔帶著兒子到處玩，日前他們才現身於日本，孫藝真開心地貼出全家福照，雖然她刻意把兒子、老公的臉都用可愛的圖案擋住，仍掀起大批粉絲嗨喊「終於看到全家福了」、「太甜蜜了」。

玄彬日前為戲劇增肌，而他即將以Disney+原創劇集《韓國製造2》回歸，孫藝真的《The Scandal（醜聞）》即將在8月播出，近期也剛拍完新戲《Variety》，夫妻倆最近迎來難得的休息時間。

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玄彬孫藝真

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