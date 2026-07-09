許瑋甯辣穿比基尼！海邊度假放送「超兇S曲線」平坦小腹超不科學

記者陳芊秀／綜合報導

女星許瑋甯近日與多年閨蜜陳薇去度假，並於今（9）日在社群平台曬出一系列海島風情美照。在曝光的貼文中，許瑋甯大方放送火辣的比基尼福利，首度曝光她生產後的真實身材。極致纖細的腰身與完全平坦的腹部，讓大批網友驚呼「根本不像生過」，迅速引發熱烈討論。

▲許瑋甯海邊度假，辣照連發。（圖／翻攝自IG）

照片中，許瑋甯產後恢復狀態，產後狀態令人驚豔，她身穿平口比基尼、雙頰塗著防曬乳愜意躺在泳池畔，火辣上圍與毫無贅肉的平坦小腹全都一覽無遺。接著，她走入清澈海水中，陽光灑落在粼粼波光上，勾勒出她絕美的S曲線側影與大片白皙美背；還愜意地躺在泳池畔躺椅，單手枕在腦後，在側臉線條下延伸出非常精緻且深邃的鎖骨，肩膀與手臂毫無贅肉，十分緊實。魔鬼身材完全看不出已經是媽媽。

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▲許瑋甯與閨蜜陳薇度假。（圖／翻攝自IG）

▲許瑋甯比基尼入鏡，平坦小腹身材零贅肉。（圖／翻攝自IG）

許瑋甯在發文中寫道，這是屬於她們的「Memories」，並特別感謝好友陳薇「大師賜與我美照，一起double me time」。她感性分享這趟安靜感受的放鬆之旅：「一起在晚餐後在戶外椅子上睡著，張開雙眼就是滿天星斗，你看～天上也有像在閃閃發亮的寶石」。

▲許瑋甯產後難得大秀魔鬼身材。（圖／翻攝自IG）

許瑋甯久違的火辣度假照吸引大批網友朝聖，眾人激讚「真的是女神啊」、「The most beautiful woman」、「好想念的人終於發了」。而她穿著比基尼在泳池與海邊的絕美身影，更被熱情網友形容「清水出芙蓉」、「甜妹在火熱的太陽下成了辣妹」。同時，也有不少被辣翻的貼心粉絲在欣賞美照之餘，不忘熱心叮嚀她「要小心颱風注意安全」，足見其居高不下的超高人氣與大眾對她的關愛。