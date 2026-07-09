米蘭求婚成功！米鹿正式登記結婚　改口叫「太太」：多了一種底氣

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber米鹿今年3月飛往義大利米蘭向交往多年的女友「小兔子」求婚成功，近日正式完成結婚登記。8日分享登記當天的心情，坦言原本只想牽著另一半低調前往戶政事務所，不宴客、不鋪張，有幾位好友陪伴見證就已十分滿足。直到真正看見身分證配偶欄印上對方的名字，才深刻體會結婚帶來的真實感。

▲▼米鹿和小兔子登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／deerdeer_milu）



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婚禮後一週完成登記 戶政事務所比想像中熱鬧

米鹿透露，原本規劃只是簡單完成登記，沒想到選在平日下午前往大安戶政事務所，現場依然有不少民眾辦理業務。

與小兔子選擇在婚禮結束一週後辦理登記，感受也和婚禮當天截然不同。婚禮上最有感的是看見家人、朋友哭得比新人還投入；真正完成登記後，看著身分證正式印上彼此的名字，才第一次感受到，兩人已經從法律上成為一家人。

第一次稱呼「太太」 坦言心裡多了一份踏實

走出戶政事務所後，米鹿形容，心情並不是興奮，而是一種篤定又平靜的感覺，像是這段關係終於正式被落實，「我與太太的關係，成為了這個社會與世界上某種被核准的關係。」

米鹿也分享，結婚並沒有像施了魔法一樣，讓感情瞬間升華，而是在日常生活裡慢慢產生變化。例如向鄰居介紹「我和我太太住在一起」、快遞送達時說「先生會幫我收包裹」，甚至到醫院、診所填寫資料時，終於可以在緊急聯絡人關係欄位，自然寫下「太太」兩個字。

「就算換成男女朋友也沒有問題，但說出口的是『太太』時，心裡就是多了一種底氣，我也不知道為什麼。」字裡行間滿是新婚喜悅。

▲米鹿和小兔子在親友見證下登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／deerdeer_milu）



「不只是彼此喜歡 而是被世界認可的關係」

米鹿感性表示，結婚並不是佔有另一半，而是從那一天開始，「我們不只是兩個彼此喜歡的人，而是變成彼此能被世界辨認的人。」最後更甜蜜向粉絲宣布：「我結婚了，這是我太太。」並標註愛妻帳號，正式分享新婚喜訊。

貼文最後也特別感謝一路陪伴的好友，包括從求婚籌備階段就一路參與的九粒，不僅見證登記，也擔任婚禮招待；另外也感謝婚禮總召、證人、協助打理婚禮細節的朋友，以及記錄人生重要時刻的攝影師，感性表示：「謝謝你們見證所有美好的發生。」