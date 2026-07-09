神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」　她滿意笑了

記者田暐瑋／綜合報導

峮峮（吳函峮）2024年曾於月老廟求籤，當時籤詩暗示「意中之人走了」，建議她「另擇佳偶去」，被解讀是要她放下小鬼黃鴻升，令人鼻酸。如今她再度到月老廟求籤，籤詩內容出現驚人轉折，讓她感覺是個「完美的結局」。

▲峮峮再求籤。（圖／翻攝自完全娛樂Threads）



峮峮近日與李李仁、鍾欣凌和范少勳等人前往日本沖繩錄製節目，造訪當地廟宇求籤，獲得「小吉」籤詩，籤詩內容提及「交流變得廣泛，大受強人影響之時期」，讓峮峮相當滿意，鍾欣凌更是開玩笑地說，峮峮的緣分可能要等上80年，引來現場一片笑聲，由於能在日本求到吉籤實屬不易，這次四人都抽到吉籤，讓她感覺是個「完美的結局」。

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事實上，早在2024年，峮峮與KID（林柏昇）錄製《花甲少年趣旅行》時，曾於月老廟求籤，當時籤詩暗示她放下已經離開的意中人，如今求到吉籤，粉絲也替她開心，紛紛留言祝福：「峮要幸福喔」、「希望峮能幸福」，而近年來桃花多，曾與柯震東傳出緋聞，今年4月又被爆出與小15歲的男團AcQUA源少年成員李秉諭（貢丸）有接送情，對此，峮峮的經紀人表示，貢丸只是熱心的後輩，兩人只是正常的交友關係，並非外界所傳的戀情。

▲峮峮再求籤。（圖／翻攝自完全娛樂Threads）