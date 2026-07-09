有璟在台拍婚紗！路人超大聲滿藏暖意　韓攝影團隊被嚇到：第一次遇到

記者張筱涵／綜合報導

網紅有璟近日分享一段拍攝婚紗時的幕後花絮，透露邀請韓國藝人御用攝影團隊來台掌鏡，沒想到拍攝途中，攝影師卻因為接連聽到台灣路人大聲喊話，一度誤以為遭到辱罵，直到事後才知道，原來大家都是在送上祝福，讓整個韓國團隊既錯愕又感動，直呼「從來沒遇過這種事」。

▲有璟拍婚紗時，團隊被台灣人的熱情感動到。（圖／翻攝自Instagram／602avenue）



路人大喊嚇壞韓國攝影師 第一反應竟是「是不是在罵我們？」

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有璟6日在社群平台分享拍攝幕後故事，她表示，當天與韓國攝影團隊在台灣街頭拍婚紗時，攝影師突然跑來問她：「剛剛那個人是在罵我們嗎？」讓她當場愣住，心想「怎麼可能」。

原來，攝影師在韓國工作多年，即使持有拍攝許可，也經常遇到被路人抱怨、責罵，因此每當有人突然大聲喊話，第一時間都會以為自己影響到他人，甚至形容攝影師當下的表情「真的笑死」。

▲韓國攝影團隊一開始以為台灣路人是在罵人。（圖／翻攝自Instagram／602avenue）



國中生停下來大喊「要幸福喔」 韓國團隊全看傻

不過真相卻完全相反。有璟回憶，有一次團隊在等紅綠燈拍攝時，對面剛好站著一群台灣國中生，原本大家還擔心拍攝會打擾到學生，沒想到下一秒，學生們竟齊聲朝新人大喊：「要幸福喔！」「恭喜你們！」

除了學生之外，當天一路上還有不少台灣民眾經過時，大聲送上「恭喜你們」、「祝福你們」等祝賀，甚至有人騎車經過也特地高喊祝福，讓韓國攝影團隊一開始全都嚇了一跳，以為又有人在責罵他們，直到翻譯解釋後，才知道大家是在替新人加油。

▲有璟表示不只一次遇到送上祝福的台灣人。（圖／翻攝自Instagram／602avenue）



「台灣人平常也會這樣嗎？」 攝影師感動直呼第一次遇見

有璟坦言，這件事讓她至今印象深刻，尤其連路過的國中生都會自然地向陌生新人送上祝福，那一刻也讓她深深感受到台灣人的熱情與善意。

她也透露，韓國攝影師事後一直表示，自己從來沒有遇過這樣的情況，甚至在YouTube影片中還特別感謝台灣民眾，「真的很謝謝大家」。有璟則笑說，原本攝影師第一天拍攝時表情一直有些凝重，她還以為只是太累，後來才知道，原來是一路誤會大家都在罵他們。

最後，有璟也向粉絲分享，目前已收到婚紗照的A Cut成品，但仍在考慮是否公開，並向網友詢問：「想看的留言告訴我。」貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「我們台灣看到幸福的事情會說出來～一起感受這幸福的氛圍」、「我遇到我也會說的」、「這是很值得被祝福的事情呀～然後真的想看婚紗餒」、「當然想看，我想這些就是台灣人可愛的地方」。