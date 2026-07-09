影壇大姐大施南生傳病重！5月露面消瘦拄拐杖…張艾嘉凝重奔醫院

記者陳芊秀／綜合報導

香港資深電影製作人、名導徐克的前妻施南生，近日驚傳病重住院接受治療。其多年好友張艾嘉被目擊神情凝重、行色匆匆地趕往醫院探視，讓外界對施南生的健康狀況深感擔憂。事實上，施南生今年5月現身時就曾因拄著拐杖而引發外界憂慮。

▲香港電影製作人施南生驚傳病重住院。（圖／記者林世文攝）

據港媒《香港01》報導，施南生近日傳出因身體不適住院，目前正留院接受進一步治療。消息曝光後，與其私交甚篤的影后張艾嘉隨即被拍到奔赴醫院探望，一路上眉頭深鎖、步伐急促，神色顯得相當沉重，現場媒體詢問病況，她全程沉默不回應，進入醫院後直接搭電梯去病房。

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現年74歲的施南生在華語影壇舉足輕重，是「新藝城七怪」之一，1982年加入新藝城擔任行政總監，負責龐大的行政協調、資金調度、合約談判，甚至全球發行等關鍵幕後工作，讓公司無後顧之憂，2017年曾與泰迪羅賓、曾志偉、黃百鳴等人來台灣出席金馬獎論壇並擔任頒獎人。她除了是金牌製作人，她還是名導徐克的前妻，兩人曾是影壇著名的黃金搭擋，攜手締造《英雄本色》、《倩女幽魂》等無數港片經典，去年（2025）4月與徐克共同獲頒香港金像獎終身成就獎殊榮，影壇「大姐大」的傳奇地位依舊無可撼動。

▲施南生是徐克前妻，兩人都是「新藝城七怪」，打造無數經典港片。（圖／記者林世文攝）

▲施南生2017年曾與新藝城時期的泰迪羅賓、曾志偉、黃百鳴出席金馬論壇並擔任頒獎人。（圖／金馬執委會提供）

而施南生的健康狀況早有跡可循，她今年5月現身谷薇麗靈堂弔唁時，就被拍到身形消瘦且需要拄拐杖行走，當時虛弱的模樣就曾讓不少好友與影迷揪心。如今傳出病重留院的消息，演藝圈與全網影迷也紛紛為這位影壇俠女虔誠集氣，期盼她能平安度過難關、早日康復。