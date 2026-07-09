金秀賢官司迎轉折！廣告商撤回25億求償　法院建議和解

記者張筱涵／綜合報導

金秀賢因已故女星金賽綸相關爭議，遭多家廣告商提告求償，案件如今出現重大轉折。隨著YouTube頻道《橫豎研究所》代表金世義日前因涉嫌散布不實資訊遭羈押起訴，法院審理方向也開始出現變化。曾向金秀賢及經紀公司Gold Medalist求償約25億韓元（約新台幣5800萬元）的戶外品牌EIDER，不僅大幅縮減求償金額，法院更建議雙方透過和解方式結束訴訟。

▲金秀賢。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）



廣告商大砍求償金額 僅要求返還剩餘代言費

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根據韓媒《STARNEWS》報導，首爾中央地方法院8日開庭審理EIDER對金秀賢及經紀公司提出的損害賠償訴訟第二次辯論。EIDER去年曾找來金秀賢擔任品牌代言人，但在外界爆出他涉嫌與已故金賽綸未成年時期交往後，認為品牌形象受損，因此於去年8月提起約25億韓元的損害賠償訴訟。

不過，EIDER當天已變更訴訟內容，撤回原本以「社會爭議造成品牌損害」為由提出的求償，並將請求金額大幅下修至約4億韓元（約新台幣930萬元），僅要求返還廣告代言合約中尚未履行部分的代言費。

法院直言求償恐難成立 建議雙方和解收場

法院對此表示，EIDER之所以修改訴訟內容，應是認為原先主張的損害賠償難以獲得支持，並指出即使改為請求返還剩餘代言費，是否具有法律依據仍值得商榷。

法官進一步指出，本案中無論是EIDER、金秀賢還是經紀公司，都可說是因金世義所提出的相關指控而蒙受損失。考量金秀賢目前也正與其他廣告商進行協商，因此建議雙方保留廣告代言合約、撤回訴訟，並採取「各自負擔訴訟費用」的方式結束紛爭。

韓媒指出，這也是金世義遭羈押起訴後，首度有廣告商實質撤回對金秀賢提出的鉅額求償，只保留合約款項爭議，因此被視為案件的重要轉折。若雙方最終達成和解，後續包括Frombio、Classys、CUCKOO Electronics、Trendmaker等其他廣告商提出、總額超過100億韓元的求償案件，也可能受到影響。

AI造假證據遭揭露 金世義已遭羈押起訴

金秀賢今年以來因遭爆料曾與已故女星金賽綸在未成年時期交往而深陷爭議。金世義自去年3月起透過YouTube直播及記者會，多次聲稱掌握兩人交往證據，甚至指控金秀賢需對金賽綸離世負責，並公開所謂錄音檔及KakaoTalk對話紀錄，事件也導致戲劇《Knock Off》上映計畫一度喊停。

然而，韓國警方後續調查認定，金世義公開的錄音檔為生成式AI偽造內容，宣稱是金秀賢與金賽綸之間的KakaoTalk對話紀錄也遭認定經過變造。警方因此依《資訊通信網法》散布不實資訊毀損名譽、《跟蹤犯罪處罰法》、散布非法影像、《性暴力犯罪處罰法》、恐嚇及強迫未遂等多項罪名展開偵辦，法院認定有滅證及逃亡之虞，於上月23日正式將金世義羈押起訴。

百億韓元官司仍待解 8月底再度開庭

金秀賢所屬經紀公司在金世義遭羈押後發表聲明表示，感謝長時間協助釐清事件真相的人士，也感謝所有為揭露案件真相付出努力的人。至於EIDER提起的求償案，第三次開庭預定將於8月26日舉行。

目前金秀賢除了EIDER之外，仍面臨Frombio、Classys、CUCKOO Electronics、Trendmaker等多家企業提出的損害賠償訴訟，總求償金額已突破100億韓元。隨著首宗廣告商大幅縮減求償內容，外界也關注這起案件是否將成為金秀賢後續名譽恢復及其他官司走向的重要風向球。