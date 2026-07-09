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趙傳演唱會主視覺竟是兒子畫的！飛英參加畢典　學霸兒錄取研究所

記者陳芊秀／綜合報導

歌手趙傳近日在社群平台感性發文，透露獨自在英國倫敦求學的兒子順利迎來畢業典禮！為了親自見證孩子人生中的重要里程碑，他也特地飛抵英國出席。看著兒子學成畢業，他直言內心百感交集，同時更驕傲宣布兒子已申請到名校「倫敦藝術大學研究所」，優秀的實力與才華令他倍感欣慰。

▲▼趙傳演唱會主視覺竟是兒子畫的！飛英參加畢典。（圖／翻攝自臉書） 

▲趙傳飛英國參加兒子畢業典禮。（圖／翻攝自臉書）

趙傳曬出與兒子的溫馨合照。照片中，兒子身穿海軍藍搭配金黃色飾邊的畢業學位袍、頭戴學士帽，戴著眼鏡展現斯文帥氣的氣質。而在另一張印有「畢業快樂」字樣的自拍合照中，他更調皮地將兒子的學士帽直接疊戴在自己的黑色鴨舌帽上，父子倆肩靠肩對著鏡頭燦笑，足見兩人深厚且融洽的父子情誼。

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趙傳透露，兒子的下一階段人生即將展開，未來將進入倫敦藝術大學研究所專攻「動漫人物設計」。引人注目的是，趙傳還驚喜向大眾分享了兒子的優秀作品，原來他近期舉辦的「當我們年輕的時候」巡迴演唱會，其搶眼的主視覺設計正是出自兒子之手！

▲▼趙傳演唱會主視覺竟是兒子畫的！飛英參加畢典。（圖／翻攝自臉書）

▲趙傳透露兒子錄取倫敦藝術大學研究所。（圖／翻攝自臉書）

▲▼趙傳「當我們年輕的時候」演唱會主視覺是兒子設計。（圖／翻攝自臉書）

▲趙傳透露「當我們年輕的時候」演唱會主視覺是兒子設計。（圖／翻攝自臉書）

親眼看到兒子能夠將所學融會貫通並學以致用，趙傳驕傲地表示「心中滿是驕傲」。面對孩子即將翱翔的未來，他也深情送上祝福，期許兒子能夠「帶著勇氣與夢想繼續向前飛」。

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趙傳

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