蕭薔《浪姐》翻紅身價暴漲！　陸綜狂邀約「她一集開價500萬」打臉

圖文／鏡週刊

58歲的蕭薔今年參加大陸綜藝《乘風2026》（《浪姐7》）後人氣再攀高峰，不僅一路挺進總決賽，話題熱度更居高不下。據傳節目播出後，已有多檔陸綜向她遞出橄欖枝，但蕭美眉志不在此，業界傳出她身邊工作人員開出台幣五百萬以上一集的高價，給製作單位軟釘子碰。

身為《浪姐》本年度的話題女王，甚至自稱「上古神燈」，蕭薔除了工作邀約暴增，外傳蕭薔參與《浪姐》21集錄製，酬勞約進帳新台幣2千萬元。對於這筆收入，她先前曾公開表示，將全數捐贈給大陸公益機構及弱勢救助單位，希望藉由節目帶來的關注，幫助更多需要幫助的人，此舉也讓她再度圈粉無數。

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▲蕭薔在《浪姐7》和粉絲的默契手勢。翻攝微博

由於人氣大漲，蕭薔的詢問度也接踵而來，甚至近日已有中國新聞直接寫她將參加陸綜《我們來了2026》，和林心如、田曦薇等人參加生活真人秀，但據記者了解，似乎並無此事，但被拿來當招牌也證明她已具備十足的群眾吸引力。

蕭薔在《浪姐》比賽過程中，數度讓人心驚膽跳，初舞台演唱《一簾幽夢》時還大秀一字馬，以509分拿下本季初舞台最高分；第四次公演更為了《短髮》舞台剪去多年招牌長髮，引發熱議。第五次公演挑戰模仿麥可傑克森經典前傾動作時意外跌倒，似乎舊傷復發，她卻立刻起身完成演出，敬業精神獲得滿堂彩，事後被粉絲發現的確受了傷，更意外催生網路熱梗「薔倒眾人推」。

▲蕭薔收工後時常和粉絲互動。（翻攝微博）

雖然蕭薔的唱跳實力一路伴隨爭議，也曾因晉級結果引發網友質疑，但她憑藉幽默、自信與高情商，在年輕選秀觀眾為主的市場中成功殺出重圍。她私下對粉絲也相當大方，除了會特別下車感謝守候的粉絲，還曾發送盲盒給大家同樂，粉絲對她的親民作風十分買單。



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