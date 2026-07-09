蔡康永東京畫展又出現花牌買家！喊話小S「娘娘沒被翻牌」竟是他

記者陳芊秀／綜合報導

主持人蔡康永身兼作家、畫家，近日在東京舉辦個人畫展，多年摯友小S特地跨海送上花籃力挺，其花籃卡片充滿了個人風格，還曾有藏家出價要求買下。而他昨日（8）深夜在社群平台發文，透露東京畫展現場再度出現想買花籃卡片的奇特客人，原本他理所當然要把小S的「巨星花牌」送出，沒想到對方指名的是別人。

▲蔡康永東京畫展又出現花藍賀卡的買家，正當以為是小S的賀卡，結果卻令他驚訝。（圖／翻攝自臉書／蔡康永）

蔡康永在文中幽默透露，果然又出現要買花籃賀卡的客人，「老規矩：為了維持賣畫者的僅存尊嚴，請對方任選一件價格非常友善的版畫，我再附贈花牌」。他請對方在展場內任選一件價格友善的版畫，便會附贈花牌。該名客人在十幾款作品之中，挑中了一幅約書本大小、深色線條背景中央寫著「愛過了」三個字的裝框版畫。

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▲蔡康永請買家任選一件價格友善的版畫，再附贈花牌。（圖／翻攝自臉書／蔡康永）

然而，當蔡康永理所當然地把寫著「親愛的康永哥，你不要以為我不知道你很得意。」並落款「國際巨星小S」的紅色花籃賀卡交給對方時，對方卻露出錯愕的表情委婉表示：「呃，不好意思……我想要的是阿信的牌子……」，讓他當場「登楞」大傻眼。

五月天阿信的花籃賀卡，是以日文寫著「由衷祝賀《你有多久忘了自己？》展覽圓滿成功。願來到這裡的每一個人，都能溫柔地與自己重新相遇」的木質花牌。蔡康永最後也忍不住隔空對小S搞笑喊話：「Dear 娘娘，很遺憾的通知您：上面的人翻牌了，但翻的第一個牌，並不是娘娘您喔……。」

▲買家想要的是五月天阿信的花籃賀卡。（圖／翻攝自臉書／蔡康永）

畫展插曲笑翻無數網友，大家紛紛湧入留言區直呼「登楞！！ 好好笑」、「謎底揭曉了」，還有人忍不住調侃蔡康永「辦個畫展要cue小S三次」。而「五月天總裁」的驚人魅力也意外在海外獲得應援，歌迷激動大喊：「五月天阿信總裁大人！真的被翻牌了！」、「我也很喜歡阿信」。