專訪／DRIPPIN「車東協」揭成軍內幕！昌煜「私下一句話超暖心」

記者林汝珊／台北報導

南韓男團DRIPPIN首個限定小分隊「車東協」，由成員車俊昊、金東玧、李協組成，日前團體來到台灣，接受《ETtoday》專訪，坦言從6人體制變成3人活動，一開始確實有些擔心，但也因為更想和粉絲見面，反而抱著「三個人要更努力」的心情投入準備。

▲「車東協」車俊昊（左起）、金東玧、李協。（圖／記者李毓康攝）

對於「車東協」這個團名，3人分享當初在拍短影音時，就會把三人組合稱作「ChaDongHyeop」，也自然地使用這個Hashtag。後來公司討論正式團名時，大家都覺得這個名字聽起來很像一個人的名字，很容易記住。被問到3人活動是否會感到孤單？金東玧也坦言，確實會想念其他成員，尤其大家之間原本都有不同的默契和互動，偶爾也還是會想起以前6個人一起活動的時光。

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▲DRIPPIN小分隊「車東協」接受《ETtoday》專訪。（圖／記者李毓康攝）

成員們也坦言，一開始確實感受到壓力，過去六位成員共同分擔歌曲Part與舞台責任，如今人數減半，必須由三個人填補所有空缺，「我們希望大家看完舞台後，能覺得即使只有三個人，也完全不輸完整體。」提到其他成員的反應，三人一致表示獲得許多鼓勵，特別是允省和昌煜看過舞台後也大讚，讓他們在準備期間獲得不少力量，在回歸前一天還特別收到了昌煜的鼓勵，覺得很暖心。

而「車東協」目前沒有選出隊長，誰平常最常提出意見？則表示通常會由車俊昊負責，「如果真的要說隊長的話，大概就是俊昊了吧，但其他時候，我們都希望彼此沒有負擔，很自在地一起工作。」

被問到準備專輯期間最有趣的回憶，成員笑說在拍攝MV時，因為〈두근대〉風格童趣，還有互相丟星星糖果的橋段，原本應該是可愛浪漫的畫面，沒想到糖果砸到身上意外地很痛，「我們只能一邊忍痛，還要一邊維持笑容，事後回想起來都忍不住大笑。」