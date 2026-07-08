李妍瑾點外送被物價震驚！ 「拳頭大就要200」傻眼：我太久沒叫？

記者蔡宜芳／綜合報導

女星李妍瑾8日在社群發文大吐苦水，透露自己叫外送時，在同一家店連續試驗了兩次，接連被份量、價格不成正比的狀況嚇到，直呼：「是我太久沒叫外送？」

▲李妍瑾8日透露自己被外送價格嚇到。（圖／翻攝自Facebook／李妍憬﻿）

李妍瑾透露，她第一次點了200元的韓式燒肉，但重量只有180g。照片中，她也將手放在一旁對比，份量明顯只有一個拳頭大。原本以為第一個餐點已經夠讓她震驚了，沒想到，8日再點其它的品項，送來肉片少到不行的湯品，搭配一碗白飯、泡菜兩盒，這樣竟然要350元，讓她再度看傻了眼。

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▲▼李妍瑾在同店家點了兩次外送，送來的餐點都讓她覺得份量太少。（圖／翻攝自Facebook／李妍憬﻿）

李妍瑾無奈坦言，自己知道現在物價真的漲很多，也尊重每家店的定價，但看到食物的那一刻，還是忍不住想發問：「是我太久沒叫外送，還是現在大家都習慣這個價格了？」她的分享也引網友紛紛表示「現在都不叫外送了，外送要抽成店家加錢加到貴的離譜」、「物價上漲應該也沒那麼厲害吧」、「真的誇張」。

李妍瑾社群全文：

不是，我真的沒有在開玩笑。同一家店，我真的試驗了兩次。

這一小碗…韓式燒肉180克

200元

我以為第一個已經夠讓我震驚了。

結果我今天在點其他的餐飲，如圖

350 元。

我知道現在物價真的漲很多，也尊重每家店的定價。

但看到食物的那一刻，我還是忍不住想問一句…

是我太久沒叫外送，還是現在大家都習慣這個價格了？