橋本愛被警告「恐怕沒人敢合作」　名導霸氣力挺：妳是很棒的演員

記者蔡宜芳／綜合報導

日本資深男星佐藤二朗近日陷入輿論風波，他被控在拍戲時，涉嫌對女星橋本愛職場騷擾，引發熱議。不過，網友對此分兩派看法，而相信佐藤並未做出格行為的網紅，更警告女方若不配合澄清，今後恐無人敢合作。對此，知名導演深田晃司特別轉發該貼文，公開力挺橋本愛，暖心喊話掀起關注。

▲佐藤二朗和橋本愛目前各執一詞。（圖／翻攝自X）

佐藤二朗日前被週刊爆料在拍攝時，曾碰觸橋本愛下巴，還兩度到女方休息室放話「妳不適合當演員」，使得橋本因壓力過大落淚。雖然佐藤強烈否認，但橋本經紀公司卻認證富士電視台的騷擾調查報告屬實。

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對此，有網紅在社群發文，警告橋本愛與經紀公司應該發表聲明，改稱佐藤二朗是出於對後輩的擔憂，才提出「苦言與勸誡」，否則恐怕影響未來的工作，「今後不論是想和她共演的演員、想啟用她的導演、還是製作人，都不會再有喔。」。

然而，導演深田晃司8日轉發該貼文，正面反駁說：「不會（沒人）。」他也對橋本愛喊話說：「橋本愛小姐，總有一天我想和妳一起工作。」他補充表示，雖然一切還是要取決於有沒有適合橋本的角色，以及對方自己的意願，「所以我無法說出不負責任的話，但我認為妳是一位很棒的演員。」肯定女方的專業能力。

▲▼深田晃司公開聲援橋本愛。（圖／翻攝自深田晃司X、橋本愛IG）

深田晃司這番強而有力的聲援，不僅直接打破了封殺預言，也為處於風口浪尖的橋本愛注入了一劑強心針。許多網友也讚賞深田的勇氣和誠意，認為他在一片混亂的輿論中，保持了清醒的立場，「深田導演的聲明真令人開心，謝謝您對橋本愛的支持」、「期待橋本愛能夠出演深田導演的作品，相信會是一場精彩的合作」。