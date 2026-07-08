「國光女神」泳池邊脫了！　「比基尼包不住上圍」被拍超深事業線

記者王靖淳／綜合報導

「國光女神」Lala（蘇心甯）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日她就在IG曬出一系列自己身穿比基尼在泳池旁擺拍的照片，火辣畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲Lala。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

透過Lala分享的照片可見到，她穿著一件深咖啡色的三點式比基尼，上衣採掛脖剪裁，胸前還有金屬圓環設計，完美襯托出她飽滿的傲人上圍，以及深邃的事業線；下半身則是同色系的低腰三角泳褲，褲頭側邊同樣有金屬飾環呼應。Lala的胸口中央延伸出一條金屬鏈，一路連結到泳褲側邊。此外，她還搭配一件長版罩衫，整體造型相當性感。

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▲Lala曬辣照。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

照片中，Lala站在泳池旁，並將身體微微向前傾，雙手半披著罩衫，左手則靠在泳池邊緣的黑色石牆上。在其他照片中，Lala手上拎著脫下的罩衫，左手微微輕撫頭髮，雙腿交叉微站，讓筆直修長的美腿、以及火辣的S曲線一覽無遺。此外，她也在文中透露：「慢活每一天，每天都吃爆早餐再按摩入睡的幸福，超級捨不得結束的Bali旅遊。」照片曝光後，湧入大批網友讚道「好正」、「性感漂亮」、「超美超辣的。」