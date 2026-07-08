父曾因敗血病命危！　女星露面曝「最新病況」

▲陳怡婷、曾瑋中、郭忠祐、李芷婷出席寶吉祥《歌之饗宴16演唱會》記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者翁子涵／台北報導

陳怡婷、曾瑋中、郭忠祐、李芷婷今（8日）出席記者會，宣布將於8月8日、8月9日在台北國際會議中心舉辦「歌之饗宴16－真愛無價演唱會」。其中陳怡婷、曾瑋中日前才雙雙角逐第37屆金曲獎台語歌后、歌王，雖最終與獎座擦身而過，但兩人坦言並不氣餒，更期待未來能再度叩關金曲。

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▲陳怡婷、曾瑋中、郭忠祐、李芷婷將在父親節開唱。（圖／記者林敬旻攝）



陳怡婷回憶金曲獎當晚，最難忘的就是看到A-Lin擔任開場嘉賓，一開口就震撼全場，她興奮表示：「我在做夢嗎？大概只有5步距離就可以到A-Lin的旁邊。」曾瑋中則坐在蕭煌奇身旁，親眼見證對方抱回生涯第5座台語歌王，忍不住笑說：「煌奇哥都『五金行』了，我一金都還沒有。」陳怡婷也幽默自虧：「我們連入圍5次都沒有，人家已經拿5座了。」

演唱會選在父親節登場，也讓4人分享與父親相關的故事。陳怡婷透露，爸爸前幾年因敗血症一度命危，所幸目前已逐漸康復，而她這次金曲獎雖未能獲獎，爸爸第一時間仍傳訊鼓勵：「有入圍就很棒，不要氣餒，我們全家都以妳為榮。」讓她感動到差點當場落淚。

曾瑋中則表示，爸爸前幾年檢查出糖尿病，所幸透過飲食控制及藥物治療後，健康狀況已逐漸改善，這次演唱會也計畫演唱〈讓每個人都心碎〉，向已故黃大煒致敬。郭忠祐的父親約20年前離世，因此已經很久沒有過父親節，他感性表示，如今最重要的是多陪伴媽媽，也希望天上的爸爸能聽見自己的每一場演出。至於李芷婷的爸爸先前確診失智症，目前持續接受治療，是否能北上欣賞演唱會，仍得視當天身體狀況而定。

