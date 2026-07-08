范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸網紅司曉迪在1月曾自爆與多名男星有過親密關係，引發外界熱烈議論。時隔半年，她在6日又公開多張私密照，當事人包括鹿晗、范丞丞、檀健次等。對此，兩度被捲入風波的范丞丞，8日透過團隊開告，向司曉迪喊話「法院見」。

▲范丞丞8日向司曉迪提告。（圖／翻攝自微博／范丞丞Adam0616、司曉迪喔）

范丞丞團隊8日在微博發聲，直接點名司曉迪反擊：「你誹謗范丞丞炒作了很久了，你發的所有誹謗內容，我們已經存證。」團隊透露，上次發完聲明，原本不想再提及對方，沒想到，司曉迪卻一而再、再而三來沾邊，讓團隊決定不再隱忍，強硬表示：「既然這樣，法院見吧。」

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范丞丞團隊在聲明最後，更犀利狠酸，希望司曉迪到了法庭，「別說記不清，AI換了臉諸如此類不承認你說過的話、造過的謠！」對於網路熱議的「司曉迪為何無人起訴」話題，團隊也堅決表示：「維權週期可能會很長，但我們一定會訴訟到底！」

▲范丞丞團隊聲明。（圖／翻攝自微博／到范點兒了）

此前，司曉迪曾接連點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等多位頂流男星，大膽放話：「姐30了，所有頂流都睡完了！」她不僅PO出聲稱是和鹿晗的床照、踢爆檀健次曾與自己約過夜，還公開了和范丞丞及其他友人玩樂喝酒的影片。雖然爆料鬧得沸沸揚揚，但許多人指出內容缺乏完整時間線，照片更被懷疑是AI合成。

范丞丞團隊聲明：

你誹謗范丞丞炒作了很久了，你發的所有誹謗內容，我們已經存證。上次聲明發完本來不想再提及你，但是你一而再再而三來沾邊，既然這樣，法院見吧，希望你到法庭別說記不清，ai換了臉諸如此類不承認你說過的話，造過的謠！#司曉迪為何無人起訴# 維權週期可能會很長，但我們一定會訴訟到底！