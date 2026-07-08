快訊／巴威颱風侵台！　五月天大巨蛋延期「10日開唱條件曝光」

▲ 五月天大巨蛋演唱會因颱風異動 。（圖／資料照，相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

強颱巴威持續逼近台灣，考量颱風可能帶來的風雨及交通影響，五月天所屬相信音樂今（8日）宣布原訂於7月11日（六）舉辦的演出，將延期至7月12日（日）中午12點舉行，持有7月11日場次票券的觀眾，可持原票券依原座位入場，無須換票。

至於7月10日（五）場次，主辦單位表示若台北市政府宣布停班停課，演出將延期至7月13日（一）舉行；若未宣布停班停課，則將依原定計畫照常演出，相關資訊將依最新天氣狀況及政府公告滾動調整，並於官方平台第一時間公布。

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相信音樂也向歌迷致歉表示，對於因天候因素必須延期，以及後續可能造成的不便深感抱歉，感謝大家的理解與體諒，並呼籲歌迷近日留意最新天氣及交通資訊，「把自己的安全，頑固地放在最前面。」最後也暖心表示：「期待雨停出太陽，在更安心的時刻，我們回到大巨蛋，好好相見。」

此外，考量各地歌迷受颱風影響程度不同，針對因天候因素無法前往觀賞7月10日及7月11日場次的觀眾，主辦單位將開放單場次退票作業，詳細退票方式及受理期間將另行公告，原定7月11日、12日的開場嘉賓演出將取消；MAYDAYLAND扭蛋、展覽等相關活動若有異動，也將盡快另行公告。