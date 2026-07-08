樂天女孩笑笑解鎖東京巨蛋甲子園 日粉高舉應援毛巾超感動

記者葉文正／台北報導



中職樂天桃猿啦啦隊樂天女孩成員笑笑近日展開日本行，不僅站上夢想中的東京巨蛋演出，隨後再受邀前進神戶的阪神甲子園參與交流活動，一口氣解鎖日本兩大棒球聖地。

▲笑笑。（圖／樂天桃猿）



對樂天女孩笑笑而言，首次踏進東京巨蛋表演別有意義。她透露，從沒想過有一天能站上這座被無數表演者與運動員視為夢想殿堂的舞台，更沒想到自己能在當天發表的日本講談社旗下《週刊Young Magazine》舉辦的「Yanmaga杯」票選結果中獲得第4名的佳績。雖然甲子園活動最終因大雨取消，但看到日本球迷高舉印有自己名字的應援毛巾，讓笑笑感動不已：「雖然很可惜活動被取消了，不能給大家看到我準備好的表演，但是真的很感謝粉絲們仍冒雨前來支持！」

▲笑笑與樂天女孩前進日本球場。（圖／樂天桃猿）



笑笑這趟行程工作滿檔，一週內從關東跑到關西參加活動，中間更穿插著下一本的Young Magazine寫真集拍攝，很累但很充實。忙碌之餘，笑笑也趁空檔逛街，成功買到先前在東京撲空的人氣優格，讓她開心笑說：「終於買到了，而且超級好吃！好幸運！」女孩們這次在日本行程繁忙，到了最後一天才終於有機會一起外出吃飯，沒想到卻在回程遇上地震。「當時我跟穎樂還有溫妮在撘電車，地震來的時候我們正要下車，然後就被警報響嚇了一大跳。」



笑笑表示，這趟的日本行讓她深刻感受到台日球迷對啦啦隊的喜愛：「感謝每一位為我投票、為我加油的粉絲，也謝謝球團給我這麼珍貴的機會。我會把這次收穫的感動與能量帶回球場，用更多精彩表演回應球迷與粉絲。」