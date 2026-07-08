浪人祭超狂卡司再曝光！　日本神曲天王、雀斑樂團限定復出

▲ 日本全才歌手こっちのけんとKocchi no Kento將來台開唱 。（圖／笨道策展有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

「 2026 浪人祭Vagabond Festival」繼首波公布現象級歌手 ano、甫獲金曲最佳樂團獎的落日飛車等強勢名單後，近日再曝光第二、三波豪華陣容，最受矚目的就是首度登陸台南的日本全才歌手こっちのけんとKocchi no Kento，他憑藉魔性洗腦神曲〈はいよろこんで〉紅遍亞洲，在TikTok與YouTube狂捲數億次播放，他興奮地向台灣粉絲喊話：「我收到了許多來自台灣粉絲的訊息，希望用最好的表演回應大家的支持！」此外，血肉果汁機也將回歸浪人祭，用最兇悍的重金屬能量震撼安平港灣。

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▲ JABBERLOOP將和溫蒂漫步合體演出 。（圖／笨道策展有限公司提供）



台日浪漫跨界組合「溫蒂漫步 Wendy Wander ft. JABBERLOOP」也是樂迷不容錯過的化學反應現場，日本俱樂部爵士樂巨擘JABBERLOOP感性透露，先前在大港開唱現場看過溫蒂漫步演出後，便萌生合作念頭，進而促成單曲〈Floating City〉誕生：「希望大家能親身感受日本與台灣各自的音樂個性完美交融的瞬間！」溫蒂漫步也回應：「這次在浪人祭，希望能將這股跨越國境、語言與世代的音樂能量在現場與大家分享。」

▲ 雀斑Freckles將限定復出。（圖／笨道策展有限公司提供）



此外，還有淺堤 Shallow Levée攜手「韓國民謠才女」Kim Sawol的跨國共演、「日本都會之聲」Laura day romance、「紐約8-bit搖滾樂團」Anamanaguchi，以及因〈三不娶〉爆紅的「饒舌新秀」C.Holly，風格迥異的音樂洗禮勢必掀起熱潮。

而在「回憶殺」與在地能量部分，「台灣獨立流行復古先鋒」雀斑Freckles的限定復出，對資深樂迷來說無疑是最大驚喜。自2003年成軍以來，雀斑以古怪逗趣的音樂風格深受喜愛，歷經多年沉寂，這回將是他們睽違多年在台灣唯一一場的限定復出，他們更灑脫表示：「演完這場我們也會回歸生活，請大家別錯過這次僅有在台上看見雀斑的機會了！」同時，第三波陣容迎來跨界強棒「A_Root同根生Ｘ三牲獻藝ft.柔米」，將電子、民俗與客語演出融合，打造一場「浪人祭的台灣感性歌舞派對」，展現無與倫比的在地創作底蘊。

除此之外，包括溫室雜草、庸俗救星 Vulgar Savior、上山、普通隊長 Captain Ordinary、薄暮 EVENFALL、Tickle Tickle 癢癢等多組曲風多元、廣受年輕樂迷喜愛的獨立樂團，也都將在浪人祭輪番上陣。

