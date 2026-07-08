泰勒絲世紀婚禮後「生子計畫」　最恐懼的維安卡關

▲泰勒絲（左）與交往3年的崔維斯凱爾西（右）結為連理。（圖／翻攝IG）

圖文／鏡週刊

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）上週在紐約舉行世紀婚禮，婚後，外界好奇他們是否會生兒育女？有消息指出，雖然夫妻都曾表達對家庭生活的憧憬，但是否要生小孩，目前仍沒有定案，最大的考量就是泰勒絲長年面臨的安全威脅。

歌詞洩露家庭憧憬？ 私下早有生子共識

[廣告]請繼續往下閱讀...

泰勒絲在新專輯《The Life of a Showgirl》的歌曲〈Wi$h Li$t〉中，歌詞提到：「生幾個孩子，讓整條街看過去都像你。」唱出對未來家庭生活的想像。而崔維斯過去也在與哥哥傑森（Jason Kelce）的Podcast節目中坦言：「我確實看得到我們未來會有孩子。」

不過，根據《每日郵報》報導，一名接近兩人的消息人士透露，目前身邊不少親友都認為，「還不確定他們會不會生小孩」。原因就在於泰勒絲的維安壓力實在太大。

泰勒絲多年來收到大量死亡威脅，其中有不少案件甚至由FBI掌握，一些嫌犯還在監控名單內，有人至今下落不明。據稱，至今已有約10多起可信度極高的威脅事件，因此不只她本人，就連家人也曾遭遇陌生人跑到住家騷擾，讓整個家族都對未來養育孩子感到憂心。

泰勒絲近年多次遭到跟蹤狂糾纏，根據法院文件，她聘請的私人調查員曾一度失去一名跟蹤者的行蹤。2024年她的「時代巡迴演唱會」來到奧地利維也納，遭遇恐攻威脅，演出被迫延期。消息人士還指出，她的婚禮最終選在紐約麥迪遜廣場花園舉行，也是因為當地能提供接近政府等級的維安措施。

死亡威脅如影隨形！ 恐攻與跟蹤狂成最大絆腳石？

事實上，泰勒絲2014年接受《InTouch》訪問時，就曾坦言對生小孩一直抱持猶豫態度，因為很難讓孩子過著正常生活。她當時說，很難想像孩子從小就被大批狗仔拿著長鏡頭追拍，還要說服他們這樣的生活很正常。

不過，另一名消息人士指出，崔維斯對安全問題並沒有泰勒絲那麼擔心，也沒有因此害怕組成家庭。

除了安全因素，兩人的工作行程同樣十分忙碌，崔維斯在新球季將回歸堪薩斯市酋長隊，7月底就要投入訓練營，還有餐廳、F1車隊投資、演戲及Podcast等多項事業。泰勒絲則持續投入創作，她在籌辦婚禮期間，還推出電影《玩具總動員5》的原創歌曲。

至於她是否會因結婚而暫停事業？泰勒絲過去曾直言，把婚姻和退出演藝圈畫上等號，是「非常冒犯的說法」，強調結婚並不代表女性就要放棄工作。

另外，《每日郵報》也曾報導，泰勒絲私下相當傳統，婚後有意冠夫姓，在私人生活中使用「泰勒凱爾西」（Taylor Kelce）這個名字，並認為若未來有孩子，全家擁有相同姓氏將別具意義。



更多鏡週刊報導

獨家／泰勒絲世紀婚禮「唯一受邀台灣人」！她曝13秒換裝片 9萬人瘋喊：超羨慕

泰勒絲世紀婚禮獨缺她！爆沒受邀「氣瘋了」 10年閨密情徹底玩完

泰勒絲大婚爆憾事！69歲高中恩師同一天癌逝 曾為了保護她辭職「22年交情」曝光