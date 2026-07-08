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薇娟個人秀登高雄！《HER VOICE》搶先曝彩蛋　恩地合作金曲歌后

記者吳睿慈／台北報導

新型態概念演唱會《HER VOICE — 無所畏懼的女聲》9月5日將於高雄巨蛋重磅登場，日前公布五大重量級卡司薇娟、鄭恩地、艾怡良、葛仲珊、Karencici，主辦單位特別啟售前夕再拋驚喜震撼彈，揭曉歌迷敲碗已久的「共演舞台」，將由鄭恩地、歌后艾怡良兩位療癒系美聲唱將領銜演出。

▲《HER VOICE》搶先曝彩蛋　恩地合作金曲歌后。（圖／CUBE Entertainment 提供、BILLIONS 提供、光和音樂娛樂提供）

▲《HER VOICE》搶先曝彩蛋，恩地合作金曲歌后鄭恩地。（圖／HER VOICE — 無所畏懼的女聲提供）

鄭恩地、艾怡良將同台尬嗓交鋒，為台、韓樂壇交流再添夢幻篇章，恩地稱讚艾怡良是「擁有非常細膩且深厚情感的藝術家」，她也表示：「她的歌聲不但蘊含著真誠，音樂創作更具有能夠自然而然打動聽眾內心的力量。」艾怡良則欽佩恩地在工作上的努力及拚勁，「她為了作品及演出全力以赴，並有著充分掌控全場的特質！」她更以「剛柔並濟」來形容她的聲音，「讓人聽了就會愛上！」

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值得一提的是，寵粉的恩地聽到歌迷的聲聲呼喚，搶先錄製影片跨海與歌迷打招呼，她表示：「這次的合作舞台不只是單純的一場演唱會，更將成為女性藝人們透過音樂彼此交流共同發聲的特別舞台，我很期待能與大家一起創造全新的火花！」與歌迷相約9月5日在高雄巨蛋相見歡。

▲▼薇娟個人秀登高雄！《HER VOICE》搶先曝彩蛋　恩地合作金曲歌后。（圖／CUBE Entertainment 提供、BILLIONS 提供、光和音樂娛樂提供）

▲薇娟個人秀即將登高雄。（圖／CUBE Entertainment提供）

《HER VOICE — 無所畏懼的女聲》門票將於7月16日中午12點在遠大售票系統正式開賣。主辦單位也規劃了優先購票管道，遠傳心生活、friDay 影音及部份Spotify Premium會員可分別於7月14日及7月15日享有專屬優先購票權益。遠傳心生活與 friDay影音會員可分別以遠傳幣和 friDay 點數兌換優先購序號，Spotify Premium 會員則可憑序號參與優先購，各管道名額皆有限，售完為止。

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HER VOICE — 無所畏懼的女聲薇娟鄭恩地艾怡良葛仲珊Karencici

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