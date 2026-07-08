記者吳睿慈／綜合報導

南韓大哥大演員崔民秀曾多次拿下大鐘獎影帝殊榮，他的長相兇狠、硬派，卻有著反轉的魅力，近日，一名曾是綜藝節目拍攝工作人員A某6日在網路上透露過去與崔民秀共事的回憶，當時崔民秀得知他還沒吃飯，竟把製作人罵慘，並讓A某可以好好吃完飯再工作，真心為基層人員著想的心意，令他至今印象深刻。

▲▼影帝崔民秀過去出演《Running Man》都會使得成員聞風喪膽。（圖／翻攝自SBS）



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A某發文裡透露，自己曾經與崔民秀共事，當時他提早到現場場佈，崔民秀見到他後主動詢問「吃飯了嗎」，他表示「沒吃」，沒想到意外引起一場插曲，崔民秀當場把製作人叫來痛罵：「我不是說過要讓工作人員吃完飯再工作嗎？你卻自己在那邊吃著三明治。」

沒多久後，A某被告知「坐下來吃飯」，令他更震撼的是，在他吃完所有飯以前，現場的拍攝工作中斷，他坐立難安表示：「因為我是年紀最小的，大概30位工作人員都在看著我，我怎麼好意思吃得下去，所以就在大家盯著的狀態下，趕快跟上崔民秀吃飯的速度把飯吃完，雖然很感謝，但真的壓力很大。」

▲崔民秀形象硬派、難搞，但其實很注重底層工作人員的工作環境與品質。（圖／翻攝自崔民秀IG）



A哭笑不得寫下「聽說過崔民秀很照顧老么，但當自己變成當事人，那個感覺很不一樣，不過，在現場地位最高的人，卻從底層的老么開始照顧起，真的很帥氣！」

這篇文章也釣出其他業界工作人員，一名B留言表示「我之前在拍《Running Man》時，崔民秀演員還跟我說『一起來游泳池玩』」，態度相當親民，反轉的魅力掀起一陣熱議。