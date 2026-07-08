HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機　搭火車一路站到倫敦

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber HOOK日前搭乘英國航空（British Airways）商務艙，因自助報到及地勤指引問題錯過班機，引發外界熱議。沒想到，「最美英文老師」Peggy和Joeman等人，日前也因被英航無預警取消班機，導致回台行程相當波折。

▲Peggy和Joeman、阿滴日前到蘇格蘭拍片。（圖／翻攝自Instagram／peggyfoshow）

Peggy和Joeman一行人近日到歐洲進行拍攝，原定在英國時間8日先從蘇格蘭飛到倫敦，再從倫敦飛回台灣。沒想到。他們到了機場後，驚見飛往倫敦的班機被取消，且地勤告知他們分別被配到幾天後不一樣的班機。Peggy等人進一步詢問是否能當場更改班機時，地勤表示「我們無權限」，只能自行聯絡英航。

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▲▼Peggy、Joeman被英航無預警取消班機。（圖／翻攝自Instagram／peggyfoshow）

為了能盡早回台灣，Peggy一行人決定搭火車輾轉到愛丁堡，休息一晚後，再從愛丁堡前往倫敦搭機。在等待火車的過程中，還累到在速食店睡著，眾人的倦容全顯露在臉上。怎料，好不容易上火車，卻又被告知「搭錯了」，必須重買票並一路站到倫敦的意外，讓Peggy只能露出無奈自嘲的表情。

▲Joeman、Peggy回台之路一波三折。（圖／翻攝自Instagram／peggyfoshow）