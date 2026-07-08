南柱赫捲霸凌沉寂3年！回歸螢幕首發聲　親吐：不想帶給別人麻煩

記者林汝珊／綜合報導

男神南柱赫在入伍前遭捲校園霸凌指控，當時他透過經紀公司強調「毫無事實根據」，但由於爭議尚未完全釐清便入伍服役，一度引發外界質疑。如今退伍後首部作品《鬼謎東宮》即將上線，今（8）上午於首爾舉辦上線記者會，他也首度公開分享回歸心情。

▲南柱赫退伍後首部作品回歸。（圖／Netflix提供）

南柱赫睽違3年以《鬼謎東宮》回歸螢光幕，表示：「我在當兵的時候，《非法正義》播出，退伍後就立刻投入《鬼謎東宮》的拍攝，如今終於迎來作品公開的這一天。」談到回歸心情，南柱赫坦言：「責任感真的非常重，從20多歲開始，我一直抱持著『不要給別人添麻煩，要努力做好自己的事』這樣的想法」，也被解讀是在回應先前的霸凌指控。

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回顧爭議，南柱赫在入伍前捲入校園霸凌指控，雖強調「毫無事實根據」，不過爭議還未解決便入伍服役。事後證實爆料者因散布不實內容、損害南柱赫名譽，被法院依誹謗罪處以700萬韓元（約新台幣15萬元）罰金。

▲《鬼謎東宮》曹承佑（左起）、導演崔正奎、盧允瑞、南柱赫。（圖／Netflix提供）

南柱赫此次在《鬼謎東宮》中飾演能自由穿梭於人間與鬼界之間的捉鬼人「九天」，幼年喪母的創傷讓他封閉內心，意外獲得進入「歸依世界」的能力後，成為一個孤獨且習慣將心事深藏的角色。受君王（曹承佑 飾）之命，九天將深入調查盤踞東宮長達三十年的致命詛咒，揭開隱藏其中的駭人真相。全劇共8集，將於17日正式上線。