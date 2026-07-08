香蕉愛妻懷孕「身體冒6變化」！　迎接產檢大魔王吐心聲

記者王靖淳／綜合報導

Timmy在2023年和藝人香蕉（王俊傑）登記結婚，日前小倆口宣布將迎來新生命的到來，正式升格新手爸媽。格外引人注意的是，Timmy近日在社群限動分享懷孕後身體出現的6大變化，內容曝光後，立刻掀起討論。

▲香蕉今年4月宣布即將當爸。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）

Timmy近日在IG限動發文曬出近照，坦言懷孕後的身體改變真的非同小可，她透露「牙齦容易流血、恥骨痛、腋下暗沉、氣很喘又壓胃、便祕脹氣、皮膚變差，我都有！」面對接踵而來的6大身體反轉情況，她透露自己絕不妥協的心態，堅定表示「很久沒有認真搞波浪捲了，今天有閒情逸致弄一下，能讓自己變好看一點點的機會，真的不能放棄。」

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▲▼Timmy分享懷孕近況。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）

Timmy提到，自己在下禮拜要迎接產檢大魔王「喝糖水」，面對這項考驗，她也以有些忐忑不安的口吻地直呼：「聽說很難過關，不知道妊娠糖尿病會不會找上我。」最後，Timmy也公開自己平時的飲食習慣，坦言「懷孕到今天都還是會吃甜的、喝飲料，唯一大改變的是，白飯真的吃得很少很少，非常克制！」