汪小菲發5聲明反擊！否認豪宅法拍、趕S媽搬家　大S遺產安排曝光

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）去年2月在日本病逝，消息震驚演藝圈，至今她名下財產與豪宅動向仍備受外界關注。今（8日）有媒體報導，大S生前居住的「台北信義」豪宅，目前由前夫汪小菲持續繳納房貸，而現任丈夫具俊曄則無意繼承，而S媽也證實並未得到遺產，悲戚表示「要被趕出家門」，引發外界熱。對此，汪小菲稍早透過律師發出5點聲明回應了！

▲汪小菲稍早發出律師聲明。（圖／翻攝自微博）

聲明中指出，汪小菲為保障兩名未成年子女的權益，已依法向法院聲請為子女選任特別代理人，目前已由法院指定律師協助辦理遺產分割等相關法律程序。

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針對遺產分配，律師表示，大S遺產中屬於兩名未成年子女依法繼承的三分之二，汪小菲已設立信託專戶管理；至於具俊曄依法繼承的三分之一，則由具俊曄依個人規劃自行處理，汪小菲表示尊重。

至於外界關注的豪宅貸款問題，聲明強調，大S辭世後，汪小菲持續協助代為繳納兩名未成年子女應負擔的房貸，目前並無任何足以導致房產遭拍賣的情形，直指媒體相關報導與事實不符。

此外，針對S媽表示恐遭趕出住處一事，律師也澄清，汪小菲及兩名未成年子女均支持黃春梅女士持續居住於現住所，且已多次透過黃春梅委任律師表達相同立場，「從未要求黃春梅女士搬離住所。」最後，律師表示，近日部分媒體報導及網路傳聞與事實不符，已對當事人及家屬造成困擾，呼籲外界停止未經查證的報導與揣測，並強調汪小菲未來處理遺產、財產運用及子女生活安排，都將以兩名未成年子女的最佳利益為最優先考量，相關事宜也將依法妥善處理。

律師完整聲明稿：

關於徐熙媛女士辭世後之遺產繼承事宜，謹代汪小菲先生聲明如下，以正各方 視聽

一、 徐熙媛女士辭世後，為確保兩名未成年子女之繼承權益獲得充分保障，汪小菲先生已依法向法院聲請為未成年子女選任特別代理人，目前已由法院 依法選任之律師擔任特別代理人，協助未成年子女辦理遺產分割及相關法 律程序，以維護未成年子女之最佳利益。

二、 關於遺產分割事宜，兩名未成年子女依法繼承之三分之二遺產，汪小菲先 生已為兩名未成年子女設立信託專戶。至於具俊曄先生依法繼承之三分之 一遺產，則由具俊曄先生依其個人規劃自行處理，汪小菲先生均予以尊重。

三、 關於徐熙媛女士所遺留之不動產，因尚有銀行貸款餘額須按期繳納，自徐 女士辭世後，汪小菲先生均持續協助代為繳納兩名未成年子女按月應負擔 之貸款。目前並無任何足以導致不動產遭拍賣之情形，媒體相關報導與事實並不相符。

四、 汪小菲先生及兩名未成年子女，在兼顧全體繼承人合法權益之前提下，均 支持黃春梅女士持續居住於現住所，並已多次透過黃春梅女士委任律師表 達上述立場，從未要求黃春梅女士搬離住所。

五、 近日部分媒體報導及網路傳聞內容與事實不符，已對當事人及家屬造成困 擾，特此嚴正澄清。後續遺產相關事宜均將依法辦理，並透過合法程序妥 善處理，以期各項事宜得以圓滿完成。汪小菲先生最重視者即為兩名未成年子女之健康成長與生活安定，因此，後續 所有涉及遺產管理、財產運用及生活安排之事項，均將以兩名未成年子女之最 佳利益為最優先考量，並秉持理性、善意及尊重之態度處理相關事宜。請媒體 停止未經查證之報導與揣測，給予家屬必要之平靜空間，使相關事項得以依法、 妥善處理。