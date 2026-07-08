演完《大長今》就息影！文定王后「消失20年近況曝」竟成首爾市高層

記者林汝珊／綜合報導

曾在經典韓劇《大長今》中飾演「中殿娘娘」文定王后的女星朴貞淑，在演出該劇後便退出演藝圈，如今20多年過去，她近況曝光，擔任首爾市轄下機構「首爾市女性家族財團」代表理事，從螢光幕轉向公共服務領域。

▲朴貞淑演完《大長今》後就息影，近況曝光。（圖／翻攝自YT）

朴貞淑近日登上YouTube頻道，分享離開演藝圈後的人生歷程，坦言：「媒體是一個非常有魅力、影響力也非常大的領域，2003年《大長今》就是我最後一部戲，轉眼已經是20多年前的事了。」她透露在演出《大長今》後，先後擔任了國際機構代表、大學教授，現在則在公共機構擔任代表，笑說：「觀眾看到我，可能會覺得『變化真的很大』，也會感受到歲月的痕跡。」

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談到退出演藝圈的原因，朴貞淑表示，自己最初是以1993年大田世界博覽會（大田EXPO）宣傳大使身分，展開向世界介紹韓國的工作，之後才踏入演藝圈，「因為《大長今》，我的臉被全世界認識，之後韓流興起，我開始想也許可以暫時停下來，到海外進修。」

朴貞淑透露，出了過後發現大家都對她飾演的文定王后很有印象，「我發現很多人對韓流有誤解，因此開始研究韓流。我了解到，韓流並不只是文化內容的輸出，而是公共政策的一部分，也是外交的一部分」，因而轉換跑道發展。