辭空姐轉行薪水砍半！前主播窮到身上剩24元　只買3個鍋貼果腹

▲前主播蔡逸帆曾窮到身上剩24塊錢，只買得起3個鍋貼果腹。（翻攝自蔡逸帆 - 瘋順媽咪臉書）

圖文／鏡週刊

女星曲艾玲、林美貞與蔡逸帆共同開設網路節目《貞艾找麻帆》，暢談兩性話題、金財觀念等生活話題。蔡逸帆回憶，當初想跳脫舒適圈，沒想太多就辭去空姐工作踏入新聞界，結果薪水直接砍半，加上她一時間改不掉花費習慣，導致帳戶餘額歸零，發薪日身上只剩24元。

蔡逸帆透露，她第一份工作是空服員，在同期畢業生裡算是高薪，酬勞有到別人的2～3倍。某天她不知哪根筋不對勁，決定踏入新聞界增廣見聞迎接新挑戰，才發現月薪只有35K，甚至不到空姐的一半，可她大手大腳的花錢方式沒有跟著調整，某次薪水入帳前戶頭已經完全沒有錢。

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因為沒錢吃飯，那天她從早上餓到下午，下班後就一直守在ATM前，最後只能掏出身上僅有的24塊零錢，到旁邊鍋貼店尷尬地買了3個鍋貼果腹。

窮到吃不了一頓飯的蔡逸帆為了省錢，曾住進月租4,000元的頂樓加蓋，簽約後才發現室友竟是男房東，要共用一間廁所。更恐怖的是，她住了一年突然發現，衣櫃後面有扇暗門能直通房東房間…

節目上也聊到夫妻理財觀念的差異，蔡逸帆說婚後為了備孕辭去主播工作，因為沒有收入，她人生第一次跟別人伸手要錢。偏偏她當時又缺乏金錢觀念，刷卡常常超支，老公曾私下向朋友抱怨她花錢太大手大腳，消息傳到耳裡令她有些受傷。

蔡逸帆那時意識到，女人不管在什麼階段都要有自己的收入，唯有經濟獨立才不用被人控制。



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