千黛亞接演《奧德賽》　多虧了另一半湯姆霍蘭德

▲麥特戴蒙（左）飾演奧德賽，千黛亞（右）飾演雅典娜，想看湯姆霍蘭德跟千黛亞同框的粉絲，很抱歉，要等到《蜘蛛人：重生日》。（環球影片提供）



圖文／鏡週刊

湯姆霍蘭德（Tom Holland）從漫威的《蜘蛛人：返校日》開始，就被粉絲公認是漫威最有名的「爆雷王」，他往往會在不經意間就講出一些有的沒的。現在電影《奧德賽》（The Odyssey）上映在即，他這個毛病還是沒改，但卻意外地給電影增添宣傳話題。

在接受《奧德賽》另外一位演員羅伯派汀森（Robert Pattinson）的採訪時，他透露另一半千黛亞（Zendaya）是如何也加入演出的，湯姆霍蘭德說，最初跟導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）碰面討論時，對方問他：「你介意我可以問個問題嗎？千萬不要因為我的問題而生氣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

諾蘭問他，「如果我讓千黛亞扮演雅典娜，你會生氣嗎？」湯姆霍蘭德心想，「我為什麼會覺得被冒犯呢？」立刻脫口而出，「我會覺得很榮幸，這太棒了，我相信她會喜歡的。」回到家後，千黛亞問開會的狀況怎麼樣，湯姆說，「妳應該再讀一次劇本。」因為2024年接演時，湯姆跟千黛亞已經一起讀完整個劇本了，所以千黛亞就回答：「好吧，我已經讀過了。」

「不不不，相信我，妳應該再讀一遍。」「你在說什麼？！」「再讀一遍，但是要仔細閱讀關於雅典娜的部分。」湯姆說，他看著千黛亞的嘴角從驚訝到高興，「那真的太棒了。」湯姆霍蘭德說，千黛亞一直很崇拜導演克里斯多福諾蘭，也非常喜歡《星際效應》這部片，能夠有合作的機會當然是美夢成真。

▲湯姆霍蘭德飾演奧德賽之子，鐵拉馬庫斯。（環球影片提供）

千黛亞則回憶說，當下自己是很興奮的，「因為很明顯，湯姆比我早跟導演談過話了，我從來沒有想過自己也可以參與演出。我記得那天他回到家，跟我說，『我想妳該看看劇本。』我還在納悶，『那個不就是之前就讀過的劇本嗎？』他說，『沒錯，但是這回妳要想著雅典娜來讀。』我的反應是，『少來！你在開玩笑嗎！』」

不過期望看到他們同框的影迷，要有點心理準備，因為千黛亞在《奧德賽》飾演雅典娜，主要是協助主角麥特戴蒙飾演的奧德賽如何回家；湯姆霍蘭德飾演鐵拉馬庫斯，是奧德賽的小孩，因此原則上兩個人在片中不會有機會一起出現。但是沒關係，等到《蜘蛛人：重生日》，他們就會在一起了。

更多鏡週刊報導

影評／《跟蹤》 燒腦的起點

諾蘭《奧德賽》找她演絕世美人被罵翻 《黑豹》女星：這本來就是神話故事

《蜘蛛人：重生日》預告點閱破漫威紀錄 大家都關心湯姆霍蘭德沒戴戒指