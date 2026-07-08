ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

孫藝真、玄彬美國育兒被捕獲
巴威「7級暴風圈超大」800公里都是
148cm網紅收不雅照：會跟老公分享
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

大S 汪小菲 S媽 HOOK Joeman Peggy Lala 蘇心甯

千黛亞接演《奧德賽》　多虧了另一半湯姆霍蘭德

麥特戴蒙（左）飾演奧德賽，千黛亞（右）飾演雅典娜，想看湯姆霍蘭德跟千黛亞同框的粉絲，很抱歉，要等到《蜘蛛人：重生日》。（環球影片提供）

▲麥特戴蒙（左）飾演奧德賽，千黛亞（右）飾演雅典娜，想看湯姆霍蘭德跟千黛亞同框的粉絲，很抱歉，要等到《蜘蛛人：重生日》。（環球影片提供）

圖文／鏡週刊

湯姆霍蘭德（Tom Holland）從漫威的《蜘蛛人：返校日》開始，就被粉絲公認是漫威最有名的「爆雷王」，他往往會在不經意間就講出一些有的沒的。現在電影《奧德賽》（The Odyssey）上映在即，他這個毛病還是沒改，但卻意外地給電影增添宣傳話題。

在接受《奧德賽》另外一位演員羅伯派汀森（Robert Pattinson）的採訪時，他透露另一半千黛亞（Zendaya）是如何也加入演出的，湯姆霍蘭德說，最初跟導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）碰面討論時，對方問他：「你介意我可以問個問題嗎？千萬不要因為我的問題而生氣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

諾蘭問他，「如果我讓千黛亞扮演雅典娜，你會生氣嗎？」湯姆霍蘭德心想，「我為什麼會覺得被冒犯呢？」立刻脫口而出，「我會覺得很榮幸，這太棒了，我相信她會喜歡的。」回到家後，千黛亞問開會的狀況怎麼樣，湯姆說，「妳應該再讀一次劇本。」因為2024年接演時，湯姆跟千黛亞已經一起讀完整個劇本了，所以千黛亞就回答：「好吧，我已經讀過了。」

「不不不，相信我，妳應該再讀一遍。」「你在說什麼？！」「再讀一遍，但是要仔細閱讀關於雅典娜的部分。」湯姆說，他看著千黛亞的嘴角從驚訝到高興，「那真的太棒了。」湯姆霍蘭德說，千黛亞一直很崇拜導演克里斯多福諾蘭，也非常喜歡《星際效應》這部片，能夠有合作的機會當然是美夢成真。

千黛亞接演《奧德賽》　多虧了另一半湯姆霍蘭德

▲湯姆霍蘭德飾演奧德賽之子，鐵拉馬庫斯。（環球影片提供）

千黛亞則回憶說，當下自己是很興奮的，「因為很明顯，湯姆比我早跟導演談過話了，我從來沒有想過自己也可以參與演出。我記得那天他回到家，跟我說，『我想妳該看看劇本。』我還在納悶，『那個不就是之前就讀過的劇本嗎？』他說，『沒錯，但是這回妳要想著雅典娜來讀。』我的反應是，『少來！你在開玩笑嗎！』」

不過期望看到他們同框的影迷，要有點心理準備，因為千黛亞在《奧德賽》飾演雅典娜，主要是協助主角麥特戴蒙飾演的奧德賽如何回家；湯姆霍蘭德飾演鐵拉馬庫斯，是奧德賽的小孩，因此原則上兩個人在片中不會有機會一起出現。但是沒關係，等到《蜘蛛人：重生日》，他們就會在一起了。

更多鏡週刊報導
影評／《跟蹤》　燒腦的起點
諾蘭《奧德賽》找她演絕世美人被罵翻　《黑豹》女星：這本來就是神話故事
《蜘蛛人：重生日》預告點閱破漫威紀錄　大家都關心湯姆霍蘭德沒戴戒指

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊奧德賽

推薦閱讀

10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了

10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了

3小時前

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」　她滿意笑了

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」　她滿意笑了

7小時前

不知她是2個孩子媽！148cm童顏網紅收不雅猥褻照：我會跟老公分享

不知她是2個孩子媽！148cm童顏網紅收不雅猥褻照：我會跟老公分享

4小時前

王淨「宣布離開台灣」工作全面暫停！　飛倫敦長住進修：讓自己充飽電

王淨「宣布離開台灣」工作全面暫停！　飛倫敦長住進修：讓自己充飽電

7小時前

HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機　搭火車一路站到倫敦

HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機　搭火車一路站到倫敦

7/8 17:48

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

1小時前

2寶媽曬超兇比基尼！認「出門狂被搭訕」已婚14年：想認識各國男人

2寶媽曬超兇比基尼！認「出門狂被搭訕」已婚14年：想認識各國男人

3小時前

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產　親揭殘酷真相

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產　親揭殘酷真相

7/8 13:43

孫藝真、玄彬美國育兒被捕獲！暑假帶娃出遊　網震撼：歐巴練好壯

孫藝真、玄彬美國育兒被捕獲！暑假帶娃出遊　網震撼：歐巴練好壯

7小時前

「國光女神」泳池邊脫了！　「比基尼包不住上圍」被拍超深事業線

「國光女神」泳池邊脫了！　「比基尼包不住上圍」被拍超深事業線

20小時前

有璟在台拍婚紗！路人超大聲滿藏暖意　韓攝影團隊被嚇到：第一次遇到

有璟在台拍婚紗！路人超大聲滿藏暖意　韓攝影團隊被嚇到：第一次遇到

8小時前

蕭薔《浪姐》翻紅身價暴漲！　陸綜狂邀約「她一集開價500萬」打臉

蕭薔《浪姐》翻紅身價暴漲！　陸綜狂邀約「她一集開價500萬」打臉

10小時前

熱門影音

蹦闆直播喊：我沒被拘提！　下秒突中斷...證實已到案

蹦闆直播喊：我沒被拘提！　下秒突中斷...證實已到案
李珠珢笑「我是渣女」　高EQ回應網上留言

李珠珢笑「我是渣女」　高EQ回應網上留言
A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌
楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」

楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」
阿Ken台語諧音哏　李多慧不懂但配合XD

阿Ken台語諧音哏　李多慧不懂但配合XD
阿翔認了花七千萬買豪宅　租屋7年「財務都老婆管」

阿翔認了花七千萬買豪宅　租屋7年「財務都老婆管」
Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you
A-Lin清唱..下秒爆咳落漆　感謝安以軒「給她多點鼓勵」

A-Lin清唱..下秒爆咳落漆　感謝安以軒「給她多點鼓勵」
李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」

李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」
記者去李珠珢趕場遲到了　李多慧調皮：問題我不聽XD

記者去李珠珢趕場遲到了　李多慧調皮：問題我不聽XD
向佐被認出：我是蕭敬騰！　放閃郭碧婷…帶岳父過生日

向佐被認出：我是蕭敬騰！　放閃郭碧婷…帶岳父過生日
檸檬向派翠克請教主持祕訣　曝見過他媽媽脫口「一家人」

檸檬向派翠克請教主持祕訣　曝見過他媽媽脫口「一家人」
Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

A-Lin首封歌后爆哭！等了16年　父母見證…她感動：我就是我

A-Lin首封歌后爆哭！等了16年　父母見證…她感動：我就是我

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

看更多

阿翔認了花七千萬買豪宅　租屋7年「財務都老婆管」

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

《金特務》崔代勳老婆神顏曝光「曾是韓國小姐」陪他苦熬生活費僅2萬

10分鐘前0

金曲歌后婚姻2年半破局！曾幻想「暗殺前夫」　遭逼離婚崩潰看身心科

27分鐘前0

真人版《海洋奇緣》Makav躲廁所狂練神曲　Matzka挑戰巨石強森饒舌崩潰

30分鐘前0

Tommy無預警宣布新身分！　「昔偷吃Yuma」復出近況曝光

51分鐘前11

八點檔女星花5年「研究宮廟」碩士畢業！教授一看論文秒要她攻博士

1小時前84

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

2小時前40

峮峮畢業《飢餓》！官方證實加入2新血　網憂「蔡黃汝下車」電視台給答案

2小時前20

GD家迎來喜訊！小公主即將出生　親姊證實「懷二胎」：10月見唷

2小時前31

郭台銘密會女球友引熱議…前主播揭「高爾夫文化」　姚元浩也發聲

2小時前0

茄子蛋無限期休團現況曝光！　黃奇斌認「有聯絡」：點滴在心頭

讀者迴響

熱門新聞

  1. 10萬旅遊YTR突把影片刪光、停更！　妻子證實：我們離婚了
    3小時前63
  2. 神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」
    7小時前2410
  3. 不知她是2個孩子媽！148cm童顏網紅收不雅猥褻照
    4小時前1612
  4. 王淨「宣布離開台灣」工作暫停
    7小時前4
  5. HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機
    7/8 17:48145
  6. AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉
    1小時前143
  7. 2寶媽長這樣！曬超兇比基尼　羞喊：想認識各國男人
    3小時前1613
  8. S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產
    7/8 13:433433
  9. 孫藝真、玄彬美國育兒被捕獲！暑假帶娃出遊　網震撼：歐巴練好壯
    7小時前4
  10. 「國光女神」泳池邊脫了！　「比基尼包不住上圍」
    20小時前164
ETtoday星光雲

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合