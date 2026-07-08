《認哥》《拜冰》爆遭欠薪韓幣數十億！　工會轟JTBC消極不負責

記者蔡宜芳／綜合報導

韓國電視台JTBC日前爆出因206億韓幣（約新台幣4.39億元）的債務違約，即將進入企業重整程序，導致旗下多個節目爆發欠薪危機。韓國放送演技者勞動組合（韓演勞）對此於6日發出聲明，指控JTBC拖欠包含人氣綜藝《認識的哥哥》與《拜託了冰箱》等出演者的費用，受害規模高達數十億韓元，敦促JTBC透明公開未付現狀並保護藝人權益。

▲JTBC電視台近來驚傳深陷債務危機。（圖／翻攝自韓網）

根據韓演勞發出的官方聲明，自從JTBC開始有企業重整程序的跡象後，「廣播電視演技者們所遭受的損害，已達到嚴重的水準。」工會透露，目前不僅多數的內容製作遭到中斷，出演費也嚴重長期拖欠，就連重播費也因重整程序遭到凍結，引發連鎖性的支付阻礙，讓眾多演職人員的生活與權益受到重創。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工會指出，目前JTBC的代表性綜藝節目《拜託了冰箱》與《認識的哥哥》等，皆處於拖欠出演費的狀態，整體受害規模已高達數十億韓幣。工會強烈批評，JTBC至今仍未提出任何具體解決方案，甚至連與受害當事人進行誠實溝通的努力都沒做到，其對於拍攝中斷所導致的現場混亂毫無對策，在公開清償計劃上也顯得相當消極。

▲《認識的哥哥》、《拜託了冰箱》等節目，都傳出被長期欠薪。（圖／翻攝自韓網）

此前，JTBC於上個月12日因未能於到期日償還規模達206億韓幣的證券化借款，陷入債務不履行狀態，其關係企業如中央Holdings、Megabox中央等也接連申請重整。首爾回生法院已於上個月30日，針對JTBC批准了「自主結構調整程序（ARS）」，其餘4家關係企業則決定開啟重整程序，後續債務清償與藝人欠薪問題仍備受矚目。