快訊／NCT大地震「再少一人」！昀昀退團離開SM娛樂　10年情結束

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體NCT自Mark宣布離團後，再度大地震！稍早，SM娛樂證實WINWIN（董思成，昀昀）退出團體，雙方在經過充分地討論與協議後，確定7月9日起正式結束合約，同時結束所有團體NCT的活動。

▲NCT大地震「再少一人」！昀昀離開SM娛樂同時退團。（圖／翻攝自NCT）

董思成（昀昀，WINWIN）過去隸屬於NCT與WayV，活躍在中國、韓國娛樂圈，他近期更跨足戲劇，在古裝陸劇《良陳美錦》裡深情的演出引起熱議。

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怎料，他的所屬公司SM娛樂於8日證實，「經過與昀昀（WINWIN）充分討論後，雙方協議決定自2026年7月9日起結束專屬合約，同時，昀昀將結束所有NCT相關活動。」公司接著表示：「感謝從練習生時期開始，與本公司攜手走過10年以上歲月的昀昀，也將他即將展開全新旅程的未來應援。」

▲Mark剛在4月退團，沒想到昀昀也做出離開的決定。（圖／翻攝自Mark IG）



由於消息來得突然，令許多粉絲感到錯愕，而他也是繼Mark退團又離開公司後的第二人。日前，Ten雖然離開SM，但並未退團，並設立自己的公司ILLIMNT，會繼續參與NCT與WayV的團體活動。