女神來了！李聖經驚喜宣布來台　8月會台粉「主題藏超暖巧思」

記者林汝珊／台北報導

韓國人氣演員李聖經宣布將於8月2日在WESTAR TAIPEI舉辦「LEE SUNG KYOUNG 2026 FAN SHOW IN TAIPEI <咚咚 閃亮們>」，相隔一年再度來台與粉絲見面。這位橫跨戲劇、音樂劇與歌唱領域的全方位女星，將帶著滿滿笑容與粉絲近距離互動，門票將於本週四（9日）上午11點正式開賣。

▲李聖經宣布8月來台見面會。（圖／萬星國際娛樂提供）

李聖經2008年以模特兒身分出道，2014年正式展開演員活動，先後演出《舉重妖精金福珠》、《浪漫醫生金師傅》系列、《流星》、《原來這就是愛啊》等人氣作品，從浪漫喜劇到寫實戲劇都能自在駕馭。今年她也以新劇《在你閃耀的季節裡》與觀眾見面，在劇中飾演把自己關在冬天裏的專業時尚設計師宋嘏爛，再度展現成熟細膩的演技，持續拓展戲路。

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除了戲劇作品外，李聖經也擁有備受肯定的歌唱實力，不僅演唱過多首戲劇OST，也曾為動畫配音並獻唱。2024年首度挑戰音樂劇《阿拉丁》，飾演茉莉公主，演出場場完售，更以該作品拿下第10屆韓國音樂劇大獎新人獎，再次展現全方位的舞台魅力。

▲李聖經寵粉著名。（圖／翻攝自IG）

本次見面會以「咚咚 閃亮們」為主題，名稱結合敲門聲「咚咚」與粉絲暱稱「閃亮們」，象徵與粉絲再次相聚的時刻。李聖經將會分享近況、帶來精彩演出，並透過各種互動環節，與台灣粉絲共度難忘的一天。

「LEE SUNG KYOUNG 2026 FAN SHOW IN TAIPEI <咚咚 閃亮們>」將於8月2日（日）下午5點在WESTAR TAIPEI登場，票價分為4,980元、3,980元、2,980元、2,480元（另設身障席），門票將於7月9日（四）上午11點於寬宏售票系統正式開賣，更多活動資訊請鎖定主辦單位萬星國際娛樂文化官方社群。