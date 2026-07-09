打造下一個《鬼家人》！「野草計畫5.0」全球徵件開跑　首創AI創意影片獎

記者蕭采薇／綜合報導

曾成功孵育出金馬億萬票房神作《關於我和鬼變成家人的那件事》、多項入圍獎項電影《童話‧世界》的台灣影視搖籃「野草計畫」，7日正式宣告「野草計畫 5.0」徵件全球同步開跑！除了祭出首獎獎金二十萬與改編成影視作品的絕佳機會，本屆更迎來業界創舉，首度開放「AI 創意影片獎」，鼓勵創作者運用科技打破製作壁壘，讓創意無限發揮。

▲野草計劃5.0大合照，（左起）導演奚岳隆、英雄旅程董事長吳明憲、野草創作家協會理事長何昕明、瀚草文創董事長湯昇榮、客家電視台長向盛言、導演陳奕仁、導演邱奕仁、相聚國際投資經理謝孟芝、導演鄭乃方。（圖／瀚草文創提供）

《鬼家人》推手！野草計畫邁入第8年「點石成金」

野草計畫自2018年成立以來，始終扮演著創作者與跨平台、跨產業對接的最強橋樑，儼然成為台灣影視圈的「點石成金舞台」。歷年累計投稿高達1,331件、成功帶動106件作品登台提案；其中第一屆首獎作品《關於我和鬼變成家人的那件事》更奪下第60屆金馬獎最佳改編劇本，締造驚人的票房紀錄。

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主辦方野草創作家協會理事長何昕明分享：「野草計畫的精神，就是鼓勵創作者不斷提出問題跟保持好奇心。面對AI變革，創作者更應正面面對，透過不同的工具讓自己的創意跟想像得以發揮，進而放大創作的可能性。」

▲野草計劃5.0大合照，依左至右為：奚岳隆導演、英雄旅程吳明憲董事長、野草創作家協會何昕明理事長、瀚草文創湯昇榮董事長（中）、客家電視台向盛言台長、陳奕仁導演、邱奕仁導演、相聚國際股份有限公司 謝孟芝投資經理、鄭乃方導演。（圖／瀚草文創提供）

客家電視台重磅結盟！設立專屬15萬大獎

「野草計畫 5.0」除了主辦方，今年更邀請到重要合作夥伴「客家電視台」重磅加入。客台台長向盛言表示：「客家電視台一直鼓勵創作者用自己的母語說自己的故事，今年擴大成為合作夥伴，就是希望能透過實際行動，讓客家影視作品的擴圈能有更大的發展。」

此次強強聯手，客台特別設立「客家電視獎首獎（15萬元）」、「優選（10萬元）」及「佳作（5萬元）」，期待挖掘出具備獨特客家元素與傳播潛力的原創故事，為台灣影視圈注入全新活水。

▲（左起）導演奚岳隆、邱奕仁、鄭乃方三人相談甚歡。（圖／瀚草文創提供）

首創「AI創意影片獎」！四大名導齊聚破除科技焦慮

面對AI工具爆發的浪潮，本屆「野草計畫」首度增設「AI 創意影片獎」，不限生成工具、形式與語言。瀚草文創董事長湯昇榮強調：「當歐美、日韓在視覺上已經有非常多的 AI 運用時，台灣創作者更應思考如何善用新工具。今年將 AI 納入考量，就是希望找到新的操作空間，讓台灣的影視內容更進一步。」

記者會現場也邀請到四位AI創作的黃金陣容導演群分享觀點。曾執導《女鬼橋》系列的奚岳隆導演指出：「AI 放大的是人的創造力」；曾操刀無數神級MV的仙草影像陳奕仁導演則一針見血地說：「一個作者真正該擔心的從來都不是工具的發明，而是『我們到底想講什麼故事』。」

▲導演陳奕仁。（圖／瀚草文創提供）



曾參與世大運形象廣告的鄭乃方導演強調，AI 打破了傳統高昂的製作壁壘；而出身3D動畫師的小月影像邱奕仁導演更坦言自己是站在「AI海嘯第一排」的人，但他感性呼籲：「與其逃避它，不如勇敢擁抱它！」

鍾瑶獻出評審處女秀！全球徵件至7月底

除了名導助陣，本屆評審陣容更迎來演技派女神鍾瑶驚喜加入！首度解鎖評審處女秀的她興奮表示：「一直以來對編劇腳本充滿好奇心，也喜歡文字創作，這算是一種人生清單解鎖，非常期待看到大家的好作品！」

▲演技派女神鍾瑶。（圖／星星相藝提供）

瀚草文創董事長湯昇榮最後也大派定心丸，強調「野草計畫 5.0」 的宗旨就是「讓工具回到輔助的位置，讓故事重新成為主角」。本屆徵件期自7月7日起至7月31日止，文字部分持續尋找紮實原創劇本；AI影像部分只要交出1-3分鐘兼具故事創意與敘事魅力的影片，就有機會奪得特設的「AI創意影片獎（2萬元）」，詳細辦法請鎖定野草計畫官方粉絲專頁。

▲導演奚岳隆。（圖／瀚草文創提供）