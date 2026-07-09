37年催淚神片回歸！《魯冰花》首映原著之子現身力挺　曾淑勤領唱神曲惹鼻酸

記者蕭采薇／綜合報導

台灣影史最經典的國民催淚神片《魯冰花》回來了！首映會上，不僅原著小說作者、台灣文學之母鍾肇政之子鍾延威親自現身力挺，主題曲原唱曾淑勤更攜手「拉縴人少年兒童合唱團」12位成員，齊聲重現動人同名主題曲，當熟悉的旋律一響起，立刻讓全場觀眾同步淚灑影廳，跟著齊聲大合唱。

▲《魯冰花》首映會現場座無虛席，國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁透露電影《魯冰花》一直是台灣民眾心中難以忘記的經典之作。（圖／國家影視聽中心提供）

鍾肇政長子現身！曝父親當年「聽不見卻被全場哭聲喚醒」

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1989年上映的《魯冰花》，當年曾與《悲情城市》共同角逐第26屆金馬獎最佳影片，最終由飾演「古茶妹」的李淑楨榮膺最佳女配角獎，同名主題曲也勇奪最佳電影插曲獎。《魯冰花》改編自鍾肇政的同名小說，首映現場鍾肇政長子鍾延威哽咽回憶，37年前父親在左耳失聰、右耳必須依靠助聽器的狀態下出席放映，入座許久後，竟是被全場此起彼落的「啜泣聲」給喚醒。

▲《魯冰花》原著小說作者鍾肇政之子鍾延威哽咽分享當年父親觀影時，廳內全是觀眾此起彼落的啜泣聲。（圖／國家影視聽中心提供）

神曲一下秒噴淚！曾淑勤感性告白：沒有《魯冰花》就沒有我

《魯冰花》同名主題曲至今已是全台觀眾心中的「必哭神曲」。原唱曾淑勤在首映會上感性直言：「沒有《魯冰花》，就沒有曾淑勤！」這次她特別攜手拉縴人少年兒童合唱團合唱，別具世代傳承的意義。在排練過程中，曾淑勤化身大姊姊帶領著弟弟妹妹們齊聲歌唱，宛如片中姊姊古茶妹帶領弟弟古阿明哼唱一般，真摯畫面讓不少工作人員在台下偷偷拭淚。

▲曾淑勤攜手「拉縴人少年兒童合唱團」演唱主題曲《魯冰花》首映會。（圖／國家影視聽中心提供）

當曾淑勤與合唱團正式登台，為全場獻上這份大禮時，隨著那句經典歌詞「夜夜想起媽媽的話，閃閃的淚光魯冰花」響起，現場瞬間化為大型KTV，全場合唱齊聲歌頌這份經典重現的感動。曾淑勤也呼應，主題曲作曲者、同時也是她恩師的陳揚在片尾獻出的高昂歌聲，對她而言是成就一生、終身難忘的貴人。

「有錢小孩什麼都會」超刺耳！特製世界冠軍徽章惹淚

首映會現場座無虛席，片商更精心特製了「美術比賽世界冠軍徽章」作為首映票卡，成為一大亮點。金色圓圈票卡手工繫上紅緞帶，化身專屬於觀眾的冠軍徽章，靈感正是來自片中古阿明那句令人心碎的台詞：「有錢人的小孩子，什麼都比較會。」藉此提醒每一位觀眾都有自己的閃光之處，人人都是第一名。

▲古阿明金句「有錢人家的小孩子，什麼都比較會」，放到37年後的今天依然刺耳。（圖／國家影視聽中心提供）

鍾延威觀影後感慨表示，《魯冰花》觸及的教育、階級議題至今仍懸置未解，如同近期熱播韓劇《鐵拳教育》引發的教育問題熱議，《魯冰花》探討的體制僵化，早在當年便引起廣泛迴響。

▲原唱曾淑勤獻唱膾炙人口的主題曲《魯冰花》。（圖／國家影視聽中心提供）

影視聽中心董事長褚明仁也感性分享，片中的郭雲天老師喚醒了許多人生命中的啟蒙導師，他更期盼未來這部以客庄茶園為背景的作品能配上客語發音，並在鍾肇政當年寫作的桃園龍潭國小舉辦露天放映，披著星夜、與以鍾肇政為名的小行星編號「650474」共同觀影，讓時代的遺憾都能再次被珍視。