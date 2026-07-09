名導侯季然曝：不拍電影想當運將！　「勞動金像獎」狂祭35萬首獎徵件起跑

記者蕭采薇／綜合報導

「2026勞動影像嘉年華」今年迎來20週年，作為全國唯一以勞動議題為核心、連續舉辦20年的指標性影像活動，今年特別邀請到知名導演侯季然擔任代言人。侯季然不僅以代言人身分正式宣布「勞動金像獎」影片徵件競賽開跑，更祭出高達75萬元的總獎金，邀請全台影像創作者用鏡頭記錄百工百業的真實面貌。

▲導演侯季然擔任「2026勞動影像嘉年華」代言人。（圖／電影戲劇業職業工會提供）

《書店》風光入選鹿特丹影展！侯季然親曝「職涯第二志願」

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侯季然導演的最新紀錄片《書店裡的影像詩》近期風光入選荷蘭鹿特丹國際影展（IFFR）「Harbour」單元，並舉行歐洲首映。這部自2014年開始拍攝的作品，走訪了全台120家獨立書店，記錄下台灣獨立書店生態的變遷。

此次接下代言重任，侯季然直呼非常開心，認為藉由評審過程能認識許多不一樣的勞動工作，是一次很棒的學習。他也感性表示：「電影工作者當然也是勞動者！」一部作品從發想到完成，需要無數幕前幕後工作者投入心力，每個環節都離不開勞動。

有趣的是，談到職涯的「第二志願」，侯季然笑說如果有一天不再拍電影，自己最想挑戰當「司機」，因為感覺可以去到很多沒想過的地方，而無論是拍電影還是開車，最吸引他的其實都是與人相遇、認識不同人生的奇妙過程。

▲侯季然擔任「2026勞動影像嘉年華」，為勞動者發聲 。（圖／電影戲劇業職業工會提供）

勉勵年輕世代「別只顧著模仿」！創作靈感必從生活開採

侯季然的作品始終擅長從日常生活中發掘動人故事，談到想對年輕創作者說的話，他語重心長地建議，及早從自身生活與生命經驗中尋找素材才是王道。他點出，許多人從小看電影長大，容易以為拍電影只是在「模仿」自己喜歡的作品，但創作久了就會發現，真正重要的其實是自己的觀點與故事。

「不管是什麼題目，都可以找到跟自己有連結的地方。」侯季然認為，創作者必須與題材建立情感共鳴，自然更容易投入其中，「你不是在拍一些你看過的電影，你其實是在拍你自己角度的電影跟故事。」他鼓勵年輕世代勇敢回到自身經驗裡尋寶，並強調勞動題材最迷人的地方，就在於每個工作現場都可能藏著無比動人的故事。

▲侯季然擔任「2026勞動影像嘉年華」代言人 。（圖／電影戲劇業職業工會提供）

「勞動金像獎」總獎金高達75萬！

第20屆「2026勞動影像嘉年華」包含「勞動金像獎影片徵件競賽」及「影展放映」兩大重頭戲，希望能透過影像傳播的力量，讓大眾看見勞動者的故事，並進一步關注勞動權益議題。

本屆「勞動金像獎」影片徵件競賽即日起正式開跑，徵件至8月31日止，凡是以勞動為核心的影片皆可報名參加。今年競賽總獎金高達75萬元，不分類首獎更是一口氣祭出35萬元的高額獎金！得獎作品除了獲得獎金肯定，未來更將登上實體影展的戲院大銀幕放映，與全台觀眾分享勞動現場最真實、最動容的瞬間。主辦單位誠摯邀請各界影像創作者拿起鏡頭，讓每一份默默付出的努力，都能被看見與珍藏。