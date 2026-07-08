李同國5姊弟遭炎上！「阿根廷逆轉勝」凌晨尖叫狂跳　影片惹怒韓網

記者吳睿慈／綜合報導

南韓退役足球選手李同國一家五口過去曾出演《超人回來了》，他與兒子、女兒可愛的互動受到觀眾喜愛，近期世界盃熱烈開打，身為足球迷的他們準時盯賽，怎料，卻因一段影片引起爭議，李同國妻子李秀珍釋出凌晨3點現況，當阿根廷進球時，女兒在詩尖叫喊著「瘋了」，兒子時安則是從沙發上跳下來，遭到大批網友撻伐「超沒公德心」、「凌晨3點樓下都睡了吧」。

▲李同國5姊弟追世界盃賽事引起爭議。（圖／翻攝自李秀珍IG）



李同國一家五口遺傳到爸爸的基因，不論是兒子、女兒對於足球賽事都很熱衷，他們6日緊盯著世界盃16強賽事，阿根廷以3：2逆轉擊敗埃及，媽媽李秀珍也在一旁錄下觀賽全程，跟著一起歡呼。

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▲▼李同國妻子貼出的影片裡，兒子時安還從沙發上跳下來。（圖／翻攝自李秀珍IG）



然而，李秀珍拍攝的時間為凌晨3點，當阿根廷進球時，女兒在詩激動喊著「瘋了」，興奮地克制不住高音頻的尖叫聲，此時，兒子時安又開心到從沙發上直接跳到地板，且反覆地跳上跳下，但媽媽李秀珍並未出聲制止。

這段影片很快就被韓網炎上，網友表示「理解他們激動的心情，但凌晨3點尖叫又跳躍很不妥」、「感覺鄰居要被吵醒了」、「當他們鄰居很可憐」，目前影片已遭刪除。