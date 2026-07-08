朴有天才喊「已繳清欠稅」！前公司秒搬證據打臉：官司還沒結束

記者林汝珊／綜合報導

南韓歌手朴有天因染毒自毀前程，近年來把事業重心放在日本，不過他自2023年起遲遲未繳韓國稅金，而日前受訪時才宣稱，已解決了法律糾紛和欠稅的問題，並宣布將重啟演藝活動。不過，前經紀公司Logbook今（8日）公開多項資料，反駁朴有天的說法，雙方再度隔空交鋒。

▲朴有天前經紀公司出面指控。（圖／翻攝自朴有天IG）

朴有天日本所屬公司日前發表聲明，表示韓國境內所有訴訟已順利結束，且名字已從國稅廳高額欠稅名單中移除。然而，前經紀公司Logbook出面痛批反駁，表示相關內容「明顯與事實不符」。

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針對朴有天方面宣稱「約5億韓元損害賠償訴訟已告一段落」，Logbook否認，強調：「專屬合約糾紛從未結束。」解釋法院是依照雙方合約中的仲裁條款，透過仲裁程序解決爭議，因此並未對合約效力做出最終判決。Logbook也表示，朴有天擅自離開公司後，一度無法掌握其行蹤，導致程序延誤，但專屬合約從未依法解除，目前相關糾紛仍持續進行中。

此外，朴有天宣稱「依照分期繳稅計畫持續納稅，且已從高額欠稅名單中除名」，不過Logbook也公開韓國國稅廳資料反駁，指出截至7月8日查詢結果，朴有天仍因2016年轉讓所得稅等共5筆稅款，積欠約4億900萬韓元（約新台幣900萬元），名字仍列在高額、慣性欠稅者名單中。

▲朴有天日前表示將重新做人徹底反省。（圖／翻攝自朴有天IG）

Logbook表示，在朴有天發布聲明後，已第一時間寄發存證信函，要求對方公開道歉並更正相關內容，但至今未獲任何回應。因此宣布將對發布聲明的法律代理人向韓國律師公會提出懲戒申請，並針對涉嫌散布不實資訊、毀損名譽及妨害業務等行為，採取民、刑事等一切法律措施。