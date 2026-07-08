孫鵬自嘲賺錢給小孩花很過癮！　遭狄鶯舅轟「夫妻都怪咖」變臉冷回：跟他不熟

記者蕭采薇／台北報導

資深男星孫鵬8日隨電影《網紅老爸》劇組出席預告發表會。戲外同樣身為充滿話題性的「網紅老爸」，為了兒子孫安佐頻頻操煩的他，面對記者的關心展現出高EQ，不僅一笑置之表示「人生一場，什麼事都會遇到」，更拿自己與孫安佐網紅夢經歷自嘲：「人生是沒有劇本的，社會在走、夢想要有，有時候夢想走不通，就要換個夢想。」

▲孫鵬出席電影《網紅老爸》預告發表會。（圖／記者周宸亘攝）

笑認「很懂網紅」！挺王識賢：賺錢給小孩花很過癮

[廣告]請繼續往下閱讀...

電影《網紅老爸》8日舉辦正式預告發表會，主要演員王識賢、陳怡佳、張懷秋、孫鵬、林道禹、王宣齊聚一堂。孫鵬在台上感性表示，預告中包含了親情、愛情、友情，還有極具現代感的元素「網紅」。話鋒一轉，他立刻幽了自己一默笑喊：「很多人對網紅不了解，但我滿了解的，看完很感動！」

▲（左起）王識賢、孫鵬，出席電影《網紅老爸》預告發表會。（圖／記者周宸亘攝）

預告中，王識賢飾演的「網紅老爸」被形容為愛熱鬧又懂理財，王識賢謙虛笑稱自己對理財不太在行，但「賺錢給小孩花是一定要的」。這番話立刻引起孫鵬的強烈共鳴，直呼：「很過癮！」而被問到現實生活中恰巧也當了「網紅老爸」時，孫鵬則笑回一切純屬巧合：「這是我們老闆電影名字取得好。」

載兒子女友採買被拍！避談孫安佐曝心境：非常好

近期孫鵬被媒體直擊，親自當司機開車載著孫安佐與新女友出門採買，一家人互動引發外界關注。對此，他笑著婉拒深聊：「孫先生的事今天不要聊，改天我們坐下來好好聊聊。」至於最近心情究竟如何？孫鵬則爽朗大笑回應：「非常好！不然我怎麼會在這邊。」

▲孫鵬近日為兒子孫安佐頻頻操煩。（圖／記者周宸亘攝）



遭狄鶯舅舅砲轟「怪咖寵壞兒」！孫鵬變臉冷回擊

不過，當話題轉向日前狄鶯的舅舅、資深藝人方駿公開砲轟一事時，現場氣氛一度變得微妙。方駿日前受訪時直言，外甥女狄鶯對孩子溺愛過頭，簡直是把小孩給寵壞了，更透露自己早就看不下去，大罵孫鵬與狄鶯夫妻倆都是「怪咖」，直指孫安佐的行徑「百分之百都是父母寵壞的」。

▲《網紅老爸》（左起）張懷秋、王識賢、孫鵬。（圖／記者周宸亘攝）

面對長輩的嚴厲指責，原本滿臉笑容的孫鵬臉色微變，但隨即又展現出笑臉，淡淡地冷回一句：「我跟他不熟，今天不聊他。」四兩撥千斤化解了尷尬場面。