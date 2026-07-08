《飛魚高校生》10年合體爆猛料！　宋偉恩喊票秒殺就裸奔　

記者葉文正／台北報導

三立都會台《完全娛樂》改版後持續在社群平台發酵，多支短影音在各大社群突破百萬觀看，節目精彩片段也頻頻登上Threads掀起網友熱烈討論，成功吸引年輕族群關注。除了網路聲量持續攀升，上週播出更繳出亮眼收視表現，不僅領先同時段競爭頻道，也順利擠進同時段收視排行，展現改版後逐漸發酵的成效。總編輯LuLu黃路梓茵也公布，節目已從7/6起改為每週一至四晚間十點播出。

▲Lulu與飛魚高校生成員。（圖／三立提供）

經典偶像劇《飛魚高校生》播出滿十週年，將於8月15日舉辦「十年一會」粉絲見面會，宋偉恩、管麟、賴東賢、張洛偍、黃宏軒、涂善存、成晞與林睦言等人將再度合體，消息曝光後立刻掀起粉絲回憶殺。日前眾人登上三立《完全娛樂》宣傳，現場笑料不斷，唯一已婚的管麟更莫名被大家改口叫「管叔」，讓他滿臉無奈、當場冒出三條線。被問到十年後再次合體，是否會重現當年養眼身材，眾人立刻把矛頭指向宋偉恩，爆料他曾豪氣放話：「如果見面會門票秒殺，我就裸奔！」一句話讓現場瞬間笑翻，宋偉恩則哭笑不得，讓大家期待他是否真的會兌現承諾。

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▲飛魚高校生成員再度合體。（圖／三立提供）

談到見面會內容，眾人透露將安排拍照、簽名等近距離互動，甚至有機會與粉絲聊天。賴東賢笑說，大家這次相聚完全不像工作，「比較像朋友聚會，大家一直聊天、一直鬧。」節目中大家也不忘虧缺席錄影的張洛偍，被問到誰最有自信粉絲會到場時，眾人異口同聲回答：「洛偍！」還笑說：「他一定覺得不用宣傳，粉絲也會來。」展現十年不變的好感情。

此外，八人也首度透露正籌備十週年紀念歌曲。負責音樂統籌的黃宏軒表示，創作時一路看著十年前拍攝的畫面與照片，原本以為會寫出一首輕快的歌曲，沒想到最後卻多了許多感動。他透露，新歌將融合抒情與搖滾元素，希望用音樂記錄八人十年的成長，也唱出所有《飛魚高校生》粉絲共同擁有的青春回憶。

主持人LuLu看到七位男神同框，忍不住少女心大爆發，還當場脫口一句「如果十年前早點認識，現在可能不會嫁人！」讓全場瞬間笑翻。LuLu看著七位《飛魚高校生》男星站成一排，忍不住笑說：「突然覺得自己變好小，聊天都要抬頭。」還大讚大家雖然不能再稱作「小鮮肉」，但現在正是「正鮮、最成熟」的時候，在各自領域都發光發熱。

LuLu也感性表示，自己十年前就看著《飛魚高校生》一路走來，當時還常在三立看到劇集宣傳海報，沒想到轉眼已經過了十年，「真的好驚人！」被問到若要從《飛魚高校生》七位男神中挑選一位理想型時，LuLu立刻笑喊：「不能這樣問！這是陷阱題！」接著靈機一動提出「完美解答」，笑說：「不然就禮拜一到禮拜日，一天一個！」還得意表示自己早就想好了答案，逗得全場笑翻。

沒想到一旁眾人立刻吐槽：「妳這樣講，妳老公聽到會更傷心啦！」LuLu聞言也忍不住大笑，現場氣氛瞬間炒熱。她隨後趕緊補充只是開玩笑，也不忘恭喜管麟今年正式升格人夫，還笑說自己和管麟都是今年一月完成終身大事，「我們是一月份結婚的同伴！」她直呼，一部戲拍完十年後還能保持聯絡、願意再次合體，這份革命情感非常難得。