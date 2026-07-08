ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

神似Haerin！17歲星二代絕美照爆紅
S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」
《飛魚高校生》10年合體爆猛料
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

阿翔 楊繡惠 籃籃 林襄 大S 具俊曄 張鈞甯 阿信

《飛魚高校生》10年合體爆猛料！　宋偉恩喊票秒殺就裸奔　

記者葉文正／台北報導

三立都會台《完全娛樂》改版後持續在社群平台發酵，多支短影音在各大社群突破百萬觀看，節目精彩片段也頻頻登上Threads掀起網友熱烈討論，成功吸引年輕族群關注。除了網路聲量持續攀升，上週播出更繳出亮眼收視表現，不僅領先同時段競爭頻道，也順利擠進同時段收視排行，展現改版後逐漸發酵的成效。總編輯LuLu黃路梓茵也公布，節目已從7/6起改為每週一至四晚間十點播出。

▲飛魚高校生成員再度合體。（圖／三立提供）

▲Lulu與飛魚高校生成員。（圖／三立提供）

經典偶像劇《飛魚高校生》播出滿十週年，將於8月15日舉辦「十年一會」粉絲見面會，宋偉恩、管麟、賴東賢、張洛偍、黃宏軒、涂善存、成晞與林睦言等人將再度合體，消息曝光後立刻掀起粉絲回憶殺。日前眾人登上三立《完全娛樂》宣傳，現場笑料不斷，唯一已婚的管麟更莫名被大家改口叫「管叔」，讓他滿臉無奈、當場冒出三條線。被問到十年後再次合體，是否會重現當年養眼身材，眾人立刻把矛頭指向宋偉恩，爆料他曾豪氣放話：「如果見面會門票秒殺，我就裸奔！」一句話讓現場瞬間笑翻，宋偉恩則哭笑不得，讓大家期待他是否真的會兌現承諾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲飛魚高校生成員再度合體。（圖／三立提供）

▲飛魚高校生成員再度合體。（圖／三立提供）

談到見面會內容，眾人透露將安排拍照、簽名等近距離互動，甚至有機會與粉絲聊天。賴東賢笑說，大家這次相聚完全不像工作，「比較像朋友聚會，大家一直聊天、一直鬧。」節目中大家也不忘虧缺席錄影的張洛偍，被問到誰最有自信粉絲會到場時，眾人異口同聲回答：「洛偍！」還笑說：「他一定覺得不用宣傳，粉絲也會來。」展現十年不變的好感情。

此外，八人也首度透露正籌備十週年紀念歌曲。負責音樂統籌的黃宏軒表示，創作時一路看著十年前拍攝的畫面與照片，原本以為會寫出一首輕快的歌曲，沒想到最後卻多了許多感動。他透露，新歌將融合抒情與搖滾元素，希望用音樂記錄八人十年的成長，也唱出所有《飛魚高校生》粉絲共同擁有的青春回憶。

主持人LuLu看到七位男神同框，忍不住少女心大爆發，還當場脫口一句「如果十年前早點認識，現在可能不會嫁人！」讓全場瞬間笑翻。LuLu看著七位《飛魚高校生》男星站成一排，忍不住笑說：「突然覺得自己變好小，聊天都要抬頭。」還大讚大家雖然不能再稱作「小鮮肉」，但現在正是「正鮮、最成熟」的時候，在各自領域都發光發熱。

LuLu也感性表示，自己十年前就看著《飛魚高校生》一路走來，當時還常在三立看到劇集宣傳海報，沒想到轉眼已經過了十年，「真的好驚人！」被問到若要從《飛魚高校生》七位男神中挑選一位理想型時，LuLu立刻笑喊：「不能這樣問！這是陷阱題！」接著靈機一動提出「完美解答」，笑說：「不然就禮拜一到禮拜日，一天一個！」還得意表示自己早就想好了答案，逗得全場笑翻。

沒想到一旁眾人立刻吐槽：「妳這樣講，妳老公聽到會更傷心啦！」LuLu聞言也忍不住大笑，現場氣氛瞬間炒熱。她隨後趕緊補充只是開玩笑，也不忘恭喜管麟今年正式升格人夫，還笑說自己和管麟都是今年一月完成終身大事，「我們是一月份結婚的同伴！」她直呼，一部戲拍完十年後還能保持聯絡、願意再次合體，這份革命情感非常難得。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

飛魚高校生

推薦閱讀

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關　具俊曄與徐家人互動現況曝

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關　具俊曄與徐家人互動現況曝

15小時前

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產　親揭殘酷真相

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產　親揭殘酷真相

9小時前

8年韓經紀公司「老闆病逝」！正式宣布歇業　旗下19藝人全解約

8年韓經紀公司「老闆病逝」！正式宣布歇業　旗下19藝人全解約

14小時前

汪小菲、大S離婚另有隱情！爆1事惹毛張蘭…台北豪宅具俊曄拒繼承

汪小菲、大S離婚另有隱情！爆1事惹毛張蘭…台北豪宅具俊曄拒繼承

15小時前

阿翔認了花七千萬買下豪宅　換348萬新車「都是老婆決定」

阿翔認了花七千萬買下豪宅　換348萬新車「都是老婆決定」

7/7 13:37

快訊／巴威颱風侵台！　五月天大巨蛋延期「10日開唱條件曝光」

快訊／巴威颱風侵台！　五月天大巨蛋延期「10日開唱條件曝光」

3小時前

HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機　搭火車一路站到倫敦

HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機　搭火車一路站到倫敦

5小時前

蔡瑞雪解放比基尼「炸超兇上圍」！　一轉身美背全看光

蔡瑞雪解放比基尼「炸超兇上圍」！　一轉身美背全看光

7/7 17:04

汪小菲發5聲明反擊！否認豪宅法拍、趕S媽搬家　大S遺產安排曝光

汪小菲發5聲明反擊！否認豪宅法拍、趕S媽搬家　大S遺產安排曝光

6小時前

孫鵬自嘲賺錢給小孩花很過癮！　遭狄鶯舅轟「夫妻都怪咖」變臉冷回：跟他不熟

孫鵬自嘲賺錢給小孩花很過癮！　遭狄鶯舅轟「夫妻都怪咖」變臉冷回：跟他不熟

8小時前

林襄「外衣整件透視」墾丁穿超辣！比基尼包不住上圍 趴沙灘解放深溝

林襄「外衣整件透視」墾丁穿超辣！比基尼包不住上圍 趴沙灘解放深溝

7/7 13:33

《小姐不熙娣》人妻班底「離婚多情富豪老公」！　男方曾追愛張鈞甯

《小姐不熙娣》人妻班底「離婚多情富豪老公」！　男方曾追愛張鈞甯

7/7 10:38

熱門影音

楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」

楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」
派翠克演戲導演認「不放心」　丟連結給小S：就要他看！

派翠克演戲導演認「不放心」　丟連結給小S：就要他看！
安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！
男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地
安心亞為戲瘋狂爆粗口　現場示範喊：好爽哦～

安心亞為戲瘋狂爆粗口　現場示範喊：好爽哦～
王昶機場遭粉絲追趕　別想了啊我有女朋友的

王昶機場遭粉絲追趕　別想了啊我有女朋友的
阿Ken台語諧音哏　李多慧不懂但配合XD

阿Ken台語諧音哏　李多慧不懂但配合XD
李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」

李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」
向佐被認出：我是蕭敬騰！　放閃郭碧婷…帶岳父過生日

向佐被認出：我是蕭敬騰！　放閃郭碧婷…帶岳父過生日
王昶回國塞爆機場　直接跑給粉絲追XD

王昶回國塞爆機場　直接跑給粉絲追XD
陳芳語全身濕透唱〈愛你〉　透視裝比基尼超性感❤

陳芳語全身濕透唱〈愛你〉　透視裝比基尼超性感❤
子瑜萌把刈包念ㄘㄨㄚˋ包　本人糗笑：太快惹

子瑜萌把刈包念ㄘㄨㄚˋ包　本人糗笑：太快惹
Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

看更多

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

即時新聞

剛剛
剛剛
32分鐘前10

李妍瑾點外送被物價震驚！ 「拳頭大就要200」傻眼：我太久沒叫？

36分鐘前20

「國光女神」泳池邊脫了！　「比基尼包不住上圍」被拍超深事業線

51分鐘前0

橋本愛被警告「恐怕沒人敢合作」　名導霸氣力挺：妳是很棒的演員

1小時前12

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

2小時前10

瑤瑤解放深V開到肚臍！　「超兇上圍炸出」事業線全被拍

3小時前10

父曾因敗血病命危！　女星露面曝「最新病況」

3小時前25

快訊／巴威颱風侵台！　五月天大巨蛋延期「10日開唱條件曝光」

3小時前10

庾澄慶告別主持1年節目！請辭原因曝光　不捨喊：錄完又想錄

4小時前20

樂天女孩笑笑解鎖東京巨蛋甲子園 日粉高舉應援毛巾超感動

4小時前1

郭書瑤自爆「被提暫時分開」　丫頭一聽傻眼：妳就是被分手了7年

讀者迴響

熱門新聞

  1. 大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關
    15小時前814
  2. S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產
    9小時前3433
  3. 「老闆病逝」宣布歇業！旗下19藝人全解約
    14小時前4
  4. 汪小菲、大S離婚另有隱情！爆1事惹毛張蘭
    15小時前1219
  5. 阿翔認了花七千萬買下豪宅　換348萬新車「都是老婆決定」
    7/7 13:37209
  6. 快訊／巴威颱風侵台！　五月天大巨蛋延期「10日開唱條件曝光」
    3小時前45
  7. HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機
    5小時前145
  8. 蔡瑞雪解放比基尼「炸超兇上圍」！
    7/7 17:04166
  9. 汪小菲發5點聲明反擊！否認豪宅法拍、趕S媽搬家　大S遺產安排曝光
    6小時前1610
  10. 孫鵬自嘲：賺錢給小孩花很過癮
    8小時前2412
ETtoday星光雲

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合