獨／曹雨婷愛兒千人見證畢業　曾怕他被歧視　紐約當戰警媽幫徵女友

記者葉文正／台北報導

演藝工會理事長曹雨婷近日特地向工會請假兩周，低調飛往美國紐約，只為參加愛子小銘的紐約警察結訓典禮。當天共有超過千名警員一起畢業，場面盛大隆重，也讓身為母親的曹雨婷感動不已。她坦言，雖然警察工作充滿危險，但紐約警界福利制度完善，不僅薪資穩定，還擁有終身俸，因此她選擇尊重兒子的決定，也以兒子為榮。

▲曹雨婷(右)愛兒正式成為紐約警察。（圖／曹雨婷提供）

曹雨婷透露，小銘原本就讀賓州州立大學犯罪心理系，這條路完全是兒子自己選擇的方向。她表示，小銘從小就對警察、槍械等相關事物特別感興趣，因此長大後選擇犯罪心理相關科系，她幾乎沒有干涉，「他一直都知道自己想做什麼。」經過層層考核後，小銘順利通過考試與身家調查，之後再接受體能及軍事化訓練，歷經半年磨練，正式成為紐約警界的一員。

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▲小銘在紐約街頭。（圖／曹雨婷提供）

談到兒子的個性，曹雨婷語氣滿是心疼與驕傲。她表示，「小銘小學時期在台灣念書，希望先把中文學好再赴美求學。他從小個性懂事，即使跌倒受傷，也總是偷偷忍耐，不願讓媽媽擔心，他怕我看到會難過、會掉眼淚。曹雨婷形容，兒子在同學間像是帶頭的大哥型人物，但回到家裡卻非常溫和貼心，甚至會背著家人偷偷掉淚，不讓任何人看見自己脆弱的一面。」

▲曹雨婷愛兒是他的驕傲。（圖／曹雨婷提供）

由於兒子赴美求學後長期在外生活，曹雨婷坦言，自己一度擔心小銘會因亞洲人身分遭歧視或欺負，沒想到他不僅迅速融入當地環境，還建立良好人際關係，甚至與非華人圈互動較多，讓她相當意外。

除了事業發展外，曹雨婷對兒子的感情生活也十分關心。她透露，小銘目前仍是單身，過去大學時期曾帶女友回家，但她挑選未來媳婦的條件其實很簡單，「真心愛我兒子最重要。」她表示，對方是否有錢、外表是否漂亮都不是重點，最在乎的是人品、責任感，以及是否願意把家庭擺在第一位。



談到兒子擔任警察後可以合法配槍回家，曹雨婷坦言，自己心情其實相當複雜，一方面以兒子的使命感為傲，另一方面又忍不住擔心工作危險性。她笑說，小銘近年體格越來越壯，其實從國中開始就加入摔角隊訓練，現在體能狀態相當好，也讓她稍稍安心。



至於對兒子的未來期許，曹雨婷表示，自己沒有太多要求，只希望兒子平安、健康、快樂就好。她也透露，喜歡小銘的女生不少，而兒子偏好亞裔女生，認為彼此價值觀與想法比較容易溝通。



事實上，曹雨婷過去以歌手身分闖蕩演藝圈，近年除了擔任工會理事長，也積極進行房地產及股票投資。她目前在台北市擁有至少五間房產，理財眼光相當精準。不過她也笑稱，自己即使擔任理事長，仍不能停止賺錢，因為經常需要自掏腰包幫助工會會員，對圈內好友向來十分照顧與熱心，也展現出重情重義的一面。