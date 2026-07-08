蹦闆傳遭搜索拘提！開直播喊冤「16分鐘突中斷」　疑有人上門網全錯愕

記者孟育民／台北報導

日前桃園市中壢區一間章魚燒店老闆娘遭自稱討債網紅「中壢鍾小鍾」等3名男子直播滋擾討債，事件更延燒牽扯到網紅蹦闆。桃園市議員黃瓊慧日前指控蹦闆「收小弟、有幫派背景」，對此蹦闆強調自己是「正經生意人」，並揚言提告。不料今（8日）桃園地檢署指揮刑事局、中壢警分局等單位搜索、拘提蹦闆等人，引發外界關注。



記者稍早聯繫蹦闆，他對此顯得相當驚訝，怒回：「我就沒做這樣的事，拘個頭，我人還好好的。」並強調自己沒有做過相關事情，「這都是子虛烏有。」隨後他也開直播回應，表示自己至今沒有收到任何通知，「有收到通知我一定會去，我只是一般市民。」他再次否認與黑道有任何關係，也重申鍾小鍾並非自己的小弟。

▲蹦闆開直播回應，卻突然關播 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

[廣告]請繼續往下閱讀...

直播期間，他數度喊冤說：「警察要調查我沒關係，畢竟是台灣的司法，但我跟黑道有什麼關係？我實在不太懂要辦我什麼，我做了什麼需要動用到司法單位？我沒有要得罪人，是他們來找我！就算我被拘提，請大家看一下最後的結果！」不少網友湧入留言，不過直播進行約16分鐘時，他手機突然響起，緊接著傳來開門聲，畫面中只見門口有人照手電筒，隨後他便匆匆關閉直播，留下大批錯愕的網友，掀起熱議。