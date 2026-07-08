選美雙冠林美貞辛酸成名史　吃半年涼麵果腹超慘烈

記者葉文正／台北報導

全新YouTube 女性談話節目《貞艾找麻帆》上架，三位主持人曲艾玲、林美貞與蔡逸帆也針對此議題展開辛辣對談。她們不僅一針見血地指出「現在物價隨便買都三、四百元，365元兩個人吃根本超划算」，更在節目中大方分享自己當年的「窮困黑歷史」，引發無數出社會打拼年輕人的強烈共鳴。

▲曲艾玲(右起)、林美貞與蔡逸帆一起主持節目。（圖／艾迪昇）

現今在螢幕前光鮮亮麗的主持人們，過去也曾歷經鮮為人知的低潮期。主持人蔡逸帆透露，自己當初毅然決然離開待遇優渥的空服員職務、領著薪水直接砍半的3萬5千元起薪轉戰新聞界時，因為一時間改不掉花錢大手大腳的習慣，竟然在發薪日前一天落得戶頭空空。她回憶道，當時頂著寒風在ATM前苦苦等待薪水入帳，肚子餓到受不了，全身上下翻遍只剩24元，最後只能無奈走進鍋貼店，向老闆點了尷尬的「三個鍋貼」勉強果腹。

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▲曲艾玲、林美貞與蔡逸帆三人都有辛酸史。（圖／艾迪昇）

林美貞當年初來乍到台灣工作，因為工作證問題，有半年無法工作，又怕家人擔心，完全不敢告知家人，每天忠孝東路走九遍，看能否找到較便宜的食物來果腹，最後涼麵成為她這半年的無薪好友，陪伴她度過這半年！

曲艾玲也分享自己剛回台灣發展時，放棄了外商年薪6萬美金的優渥待遇，選擇月薪僅有1萬5千台幣的外景節目，為了省錢只能住在高溫難耐的頂樓加蓋鐵皮屋。到了月底，口袋只剩幾百塊的她，甚至必須買一條吐司，每天在廚房「捏一口」果腹，這樣刻苦的日子一過就是兩年。



節目中也探討了婚後夫妻財產理財的敏感話題。蔡逸帆大方坦承，自己過去為了備孕而辭去光鮮的主播工作，那是她人生第一次向另一半伸手要錢。由於當時缺乏金錢觀念導致花費透支，甚至被先生的朋友暗地議論「花錢太大手大腳」，這讓她感到既受傷又自卑。這段經歷讓她深刻體悟到：「女人不管理財到了什麼階段、不管理由是生小孩還是成立家庭，都一定要維持賺錢的能力、要有自己的收入！」，唯有經濟獨立，才能在感情中活得有尊嚴、有安全感。

雖然主持人們經常因工作需要打扮得貴氣逼人，但她們也在節目中大方揭密「省錢開源」的精明理財法。她們笑稱許多保養品與保健食品其實都是透過「工作業配交換」獲得的非賣品，身上看起來奢華的服飾，其實是趁國外百貨打折時購入、或是換算下來僅兩、三千元的平價時尚單品。她們更傳授如何跟老公理直氣壯「報帳」的辯論心法，證明買好包、做好指甲不僅是「生財工具」，更能折舊傳承給女兒，超強邏輯讓老公們紛紛心服口服。