神似NewJeans Haerin！17歲星二代絕美照爆紅「遭酸整形」高EQ反擊

記者林汝珊／綜合報導

演員鄭雄仁的二女兒鄭素允因外型亮麗，絕美照曝光在韓網掀起熱議，沒想到卻被部分網友質疑「整形」，對此，她親自以一句幽默回應，高EQ反擊酸民，意外掀起熱議。

▲鄭雄仁女兒鄭素允亮麗外型，引起韓網熱議。（圖／翻攝自IG）

鄭素允去年底曾在路上被攝影頻道「Jaggada」捕捉，更被攝影師大讚「有演員的長相」，她才承認自己知名演員鄭雄仁的二女兒，當年也曾跟爸爸一起出演《爸爸去哪兒》。

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▲鄭素允高EQ反擊酸民。（圖／翻攝自IG）

近日她PO出出遊照，穿著制服的她，五官精緻、外型也變得更加成熟，吸引不少網友留言稱讚，迅速成為韓網肉搜話題。但也引來酸民留言，質疑「整形整得很不自然」。

對此，鄭素允親自截圖該則留言，高EQ寫下：「醫院資訊是我爸爸媽媽」，以幽默方式暗指自己完全是遺傳父母的好基因，間接否認整形傳聞。機智的回答也獲得大批網友稱讚，紛紛留言表示：「幽默感也遺傳爸爸」、「這樣的回應很有風度」、「天然美女認證」。

▲鄭素允曾跟爸爸出演《爸爸去哪兒》。（圖／翻攝自MBC YouTube、IG）

2009年出生的鄭素允是演員鄭雄仁的二女兒，小時候曾與父親一起出演MBC親子實境節目《爸爸！我們去哪裡？》，憑藉可愛模樣深受觀眾喜愛。近來她出演綜藝《我孩子的私生活》，因神似女團NewJeans成員Haerin而掀起討論。