「南部弄假牙」又有空耳神曲！網問「徒勞無功呀」誰唱？釣出解答

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣樂團FTISLAND多年前以一首〈壞女人〉在台打開高知名度，由於韓文歌詞翻成中文發音很像在唱「南部弄假牙」，相當本土又在地化的歌詞，廣受台灣聽眾喜愛。近期Threads上再度掀起「空耳」討論，一名網友提問「『徒勞無功呀』是什麼歌」，釣出大批樂迷解答。

▲空耳歌曲再次掀起討論。（圖／翻攝自threads）



近期Threads上再度掀起「空耳」討論，一名網友透露，逛街時聽到一首韓文歌，感覺是男生、樂團唱的歌曲，歌詞發音為「徒勞無功呀」，由於想不起歌名是什麼，只好上網提問，希望有粉絲解答。

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▲FTISLAND的「徒勞無功呀」空耳歌詞引熱議。（圖／翻攝自FTISLAND YouTube）



有趣的是，該則文章吸引大批歌迷搶答，不少人都認為是FTISLAND過去發行的歌曲〈I hope〉，其中有一段副歌的發音與「徒勞無功呀」很相似，粉絲笑虧「繼南部弄假牙之後又有徒勞無功呀哈哈」、「留友看FTI空耳最新力作」、「吃芒果男團暨（繼）南部弄假牙之後，還徒勞無功」，還有人幽默留言「Ftisland真的是少數我在網路上看到人家空耳求救的時候可以秒猜出什麼歌的神奇存在」。

事實上，FTISLAND過去的〈壞女人〉也是透過諧音在台爆紅，不只年輕人知曉該首歌曲，連阿姨、叔叔都能跟著唱，他們日前在信義區舉辦街頭快閃演出，現場更是吸引破千人圍觀，路人經過還認證「喔，南部弄假牙我認識」，在台知名度很高。