郭家瑋開唱「近百粉絲被關門外」！　不捨心疼道歉了

▲ 郭家瑋前進馬來西亞宣傳 。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

郭家瑋5月底推出創作EP《未完成的關係》，日前他前進馬來西亞宣傳，在馬六甲和新山舉辦的Live演出現場大爆滿，還有近百位擠不進現場的歌迷，讓郭家瑋直說：「下次一定會再來！」此外，與他合唱〈過了幾天〉的大馬天后Dior大穎低調地現身支持，讓他非常感動，而除了滿滿的宣傳行程，他在當地工作人員帶路之下，吃遍各式大馬美食，十分滿足，體重直線上升2公斤，讓他笑說：「回家的第一件事就是要瘦身了！」

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▲▼ 郭家瑋在馬六甲和新山舉辦的Live演出 。（圖／索尼音樂提供）





好友大穎為了力挺郭家瑋，特別在趕行程途中抽出空檔，低調現身馬六甲的演出支持他，讓郭家瑋直說：「每次到大馬都受到大穎照顧，真的很感動。」而新山的演出，來到現場想要入場的歌迷超過了場地能容納人數，近百位歌迷進不了場，讓郭家瑋表示抱歉，「之後一定會再來新山開唱，希望大家都能再過來。」

為了大馬的演出，他準備了多首曲目唱好唱滿，尤其演唱到〈過了幾天〉〈你算個老幾〉〈那片海灘〉和〈轉呀轉不停〉，全場都跟著他一起大合唱，讓他直呼：「大家都會唱，唱得很好聽。」此外，他特別準備演唱王力宏的〈你不在〉和陳勢安的〈天后〉，讓歌迷驚喜不已。



郭家瑋也在當地工作人員帶領之下，嚐遍大馬美食，他暫時把身材管理拋到一旁，從肥肥蟹、薏米水、魚頭米粉、雞飯粒等具代表性的食物都吃得相當滿足，即使工作忙碌，體重依然上升近2公斤，他一回台就直喊：「要好好開始飲食控制，努力瘦身，把胖起來的都減掉。」

