佐藤二朗洩橋本愛隱私給3男星！律師抓包成關鍵…電視台內部文件曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星佐藤二朗遭《週刊文春》爆料對女星橋本愛涉及騷擾的事件，本人反駁報導偏頗，《週刊文春》8日在踢爆第二彈內幕，媒體聲稱取得了富士電視台內部文件，內容提及他將女方的受創的隱私透過郵件洩漏給3位男星。

▲佐藤二朗、橋本愛爭議事件又爆新內幕。（圖／翻攝自日網／Mezamashi media）

劇組強闖休息室暴言

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據《週刊文春》報導，這場風波源於電視劇《夫婦別姓刑警》片場。橋本愛接演前已明確告知因過往創傷對肢體接觸存有心理障礙，不料佐藤二朗兩度闖入女方休息室，語氣激烈地痛斥：「既然對肢體接觸有這麼多限制，當初就不該接下夫妻角色！」甚至狠罵「你根本不配做演員！」，導致橋本愛現場崩潰，事後長時間痛哭不止。外部律師調查認定，佐藤二朗依仗資歷優勢單方面嚴厲說教，已構成嚴重職權霸凌。

律師詢問時發現！佐藤二朗郵件洩橋本愛隱私

電視台內部文件還揭露佐藤二朗涉及嚴重侵犯隱私。他私自將橋本愛不願公開的痛苦經歷透露給3位男星，並發送郵件謊稱「橋本愛事前並未告知有限制」。負責調查的律師在當面詢問時，親眼看到他的郵件內容，當場要求他更正內容，澄清女方早在接戲階段便已告知。他的舉動被律師痛批缺乏分寸、涉嫌侵犯隱私權。《週刊文春》根據電視台內部文件再度詢問佐藤二朗經紀公司，對方表示：「不予回應。」橋本愛經紀公司則回應：「一切以公司官網發表的聲明為主。」

佐藤二朗睡眠障礙惡化憔悴發聲

佐藤二朗接受《週刊新潮》專訪，也首度透露這起風波已嚴重影響身心狀況。他表示，事件爆發後，毫無根據的誹謗中傷不斷湧入，自己不希望事情繼續演變成「沒有人會得到幸福」的局面，因此決定親自受訪說明來龍去脈。有關橋本愛休息室言行爭議，他強調，自己前往橋本愛休息室並非為了責難對方，而是希望消除彼此心結、修復合作關係，否認曾如外界所述怒斥對方「不適合繼續當演員」，並指出拍戲發生肢體碰觸當天，總製作人向他說明後，才第一次得知橋本愛有心理創傷，要求今後避免身體接觸，但是他問「具體來說，到底哪些接觸是不可以的？」卻沒有得到明確的回覆。

總製作人當時向佐藤二朗說明，橋本愛方面在拍攝前曾表示：「對於一般日常場景的演出，不需要特別擔心身體接觸的限制。」但是他拍攝時碰到橋本愛下巴，卻被視為問題。他認為身體碰觸的判斷標準在拍攝途中改變了，為此質疑：「為什麼富士電視台不能妥善管理現場，建立一套一致且明確的標準？」報導指出，他近來因承受巨大壓力，原本就有的睡眠障礙持續惡化，甚至被醫師診斷為「抑鬱狀態」，受訪時神情明顯憔悴。