惠利挨酸「有小腹」1個月後現身！辣秀纖腰「0贅肉」體態曝光

記者林汝珊／綜合報導

南韓女星惠利日前因粉絲見面會上的照片，被部分網友討論身材，意外掀起「小腹爭議」。事隔約一個月，她7日出席新劇《給你夢想》發表會，以一襲貼身黑色洋裝現身，不僅展現纖細腰身與平坦腹部，也是她爭議後首度公開亮相，引發關注。

▲惠利身材引起熱議。（圖／翻攝自IG）

惠利以無袖黑色貼身洋裝搭配一頭黑長直髮亮相，整體造型簡約俐落，散發優雅氣質。洋裝剪裁勾勒出她纖細的腰部線條，從正面、側面都幾乎看不見任何贅肉，修長身形吸引現場媒體目光。

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ㅡ 혜리 뱃살이 논란이라는 영상



팬미팅에서 혜리가 춤추는 영상인데

그걸보고 국내외 팬들이 뱃살이라고…



이게 뱃살이냐….? pic.twitter.com/e1d0zbPRA3 — 영리_Younglee (@Younglee88) June 16, 2026

事實上，惠利上個月在首爾舉行粉絲見面會，沒想到活動照片曝光後，因服裝材質、燈光及拍攝角度影響，腹部隆起被部分網友放大討論，甚至演變成「小腹爭議」。對此，惠利也親自回應表示很喜歡現在的自己，「我不明白，為什麼一定要很瘦才算專業。」不過也說，如果粉絲希望，她會運動並以健康的方式管理身材。

如今相隔一個月再度公開亮相，惠利依舊選擇貼身洋裝登場，以毫無贅肉的纖細體態回應外界目光，再次成為活動焦點。