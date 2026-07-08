《奧德賽》倫敦首映來的都是超級大咖　湯姆霍蘭德西裝藏摩斯密碼

▲導演克里斯多福諾蘭（左）與身為製片的妻子艾瑪湯瑪斯（右）。（環球影片提供）



圖文／鏡週刊

導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的新片《奧德賽》（The Odyssey），首站宣傳在倫敦開跑、也舉行世界首映。到場的明星多到不行、每一個都是大咖，讓這部片的話題再次衝上雲霄。

在正式首映前，電影公司宣佈不會邀請網紅參加試片，似乎跟現行的潮流顛倒、不打算經營網路口碑。加上這部片成本為何超過美金2億5,000萬元，因此大家都很想知道，究竟會拍成什麼樣子。

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▲麥特戴蒙飾演男主角奧德賽，堪稱是影史最多災多難的「回家冒險記」的題材。（環球影片提供）

不邀請網紅參加試片，顯然是針對近期網路論壇對這部騙的反彈，因為改編荷馬史詩原著，導演克里斯多福諾蘭找來奧斯卡最佳女配角露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o），扮演引發特洛伊戰爭、也就是世上最美的女人海倫。因為原著裡頭是白人，但琵塔尼詠歐卻是黑人，所以大家一口咬定這是魔改、拒看。加上卡司陣容還有跨性別影星艾略特佩吉（Elliot Page），使得網路上憤怒的聲浪越來越多。

▲露琵塔尼詠歐飾演引發特洛伊戰爭的海倫。（環球影片提供）

即使網友還沒看到電影就在負面口碑，可是《奧德賽》（The Odyssey）卡司有夠驚人，奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlie Theron）飾演希臘女神喀耳刻，千黛亞（Zendaya）飾演希臘女神雅典娜，這還是扮演神明的卡司名單。羅伯派汀森（Robert Pattinson）飾演安提諾俄，安海瑟薇（Anne Hathaway）飾演潘妮洛碧、麥特戴蒙（Matt Damon）飾演主角奧德賽，湯姆霍蘭德（Tom Holland）飾演鐵拉馬庫斯（也就是麥特戴蒙與安海瑟薇的小孩）。

▲剛剛宣佈懷上第三胎的安海瑟薇，穿著Dior的淺藍色晚禮服，拍照時都得捧著肚子。（環球影片提供）

▲羅伯派汀森竟然把Dior西裝穿出一種公務員的感覺。（環球影片提供）

這次首映，也是湯姆霍蘭德與千黛亞婚後，一起參加首映典禮，但是兩人都刻意避免同框合照。不過沒關係，反正《蜘蛛人：重生日》就要演了，到時候他們應該躲不掉。湯姆霍蘭德還透露，拍導演諾蘭的戲時，每三分鐘就會被打斷，讓他懷疑諾蘭是否討厭自己。後來才發現，那是因為IMAX攝影機的膠捲，最多就是只能拍三分鐘...。

▲湯姆霍蘭德穿著Gieves & Hawkes的西裝，上頭還藏著摩斯密碼，翻譯過來就是片名奧德賽（誰會看得到啦？！）。（環球影片提供）

因為太多明星都來到首映，湯姆霍蘭德還說，感覺自己一度要打電話給經紀人，「你真的不能幫我搞到一張首映的票嗎？」奇怪囉，你自己就有演啊，還要人家幫你找票？！

▲奧斯卡影后莎莉賽隆飾演希臘女神喀耳刻，穿的是Dior。（環球影片提供）

由於每個大明星都有跟不同的精品合作代言，所以每個人的行頭都是壓箱寶大對決，千黛亞長期合作的造型師勞洛奇（Law Roach）就說，她身上那件白色的Schiaparelli緊身晚禮服，其實是跟他從巴黎搭私人噴射機趕來倫敦的，而且還是直接從巴黎時裝週的秀場後台，從模特兒身上「扒」下來，真的是熱騰騰的呢。

▲千黛亞身上那件白色的Schiaparelli緊身晚禮服，直接從巴黎時裝週模特兒身上扒下來，讓造型師勞洛奇帶著、搭乘私人噴射飛機趕到倫敦。（環球影片提供）

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