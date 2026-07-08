ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

文／妞新聞

作為首組登上 Coachella 的韓國男團，ATEEZ在2024年成功掀起全球話題。其中，被封為「入坑妖精」、「人間撒旦」的成員崔傘，更憑藉讓人難以移開目光的舞台張力圈粉無數。這個夏天，ATEEZ帶著新歌〈BAD〉強勢回歸，崔傘也再度以性感「震胸舞」席捲社群。究竟這位讓人著迷的舞台王者，還藏著哪些意想不到的魅力？現在就跟著妞編輯一起解鎖「崔傘8大TMI」吧！

家鄉是南海，卻在晉州出生

▲崔傘。（圖／IG@choi3an，下同）



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1999年7月10日出生的崔傘，巨蟹座、B型，MBTI為溫柔且堅定的INFP調停者。雖然他的家鄉位於慶尚南道的南海，但因當時南海並沒有醫院，所以他的出生地其實是在晉州。崔傘的父親是一名跆拳道教練，而他也擁有跆拳道三段資格，可說是名副其實的隱藏高手！此外，學生時期的崔傘還曾加入讚歌社團，有趣的是，他並沒有宗教信仰，單純是因為喜歡和前輩們一起唱歌才加入。

人前北部大公，私下哺哺大公

在〈Ice On My Teeth〉活動期間，崔傘憑藉油頭、無框眼鏡搭配西裝的超神舞台造型，加上極具張力的舞蹈演出，瞬間成為社群熱門話題。宛如從韓漫中走出來的角色，也讓他獲得了「北部大公」的稱號。然而，和舞台上高冷霸氣的形象不同的是，私底下的崔傘就像隻軟萌的小貓咪，不只經常向成員們撒嬌，更時常被選為反差感最大的代表，因此也誕生出「哺哺大公」的暱稱。

不只是主舞，更是不可或缺的領唱

擁有超強舞台表現力的崔傘，總能讓人一眼就深陷其中。近期，他更參與〈Adrenaline〉及〈BAD〉的編舞，展現出作為表演者的多元實力。不過，許多人不知道的是，崔傘在出道前其實是個舞癡，在團內定位也並非主舞，而是領唱！早期的他聲線偏高、自帶天生的撒嬌音，但在出道約一年後，因為聲帶狀況不得不調整唱法，也讓如今大家熟悉的溫潤音色逐漸成形。而現在的崔傘，已成為兼具主舞與領唱實力的重要成員。

超愛收集娃娃，喜歡抱著東西睡覺

崔傘還有一個超級可愛的興趣，那就是收集娃娃！最廣為人知的，絕對是名叫「Shiber」的柴犬玩偶莫屬。這隻娃娃曾陪伴崔傘度過美國研修時期，而他過去在紀錄片中用奶音介紹 Shiber 的畫面，更成為成員們至今仍會模仿的經典名場面。此外，崔傘也有著一定要抱著東西睡覺的習慣，因此不管是娃娃、長抱枕，都是他不能少的睡眠夥伴。

沉迷收集寶可夢卡，還是個資深排民

▲崔傘沉迷收集寶可夢卡。（圖／IG@wooyounggg__）



崔傘私下也是個隱藏動漫迷！除了《寶可夢》之外，他更是《排球少年!!》的粉絲。崔傘最喜歡的寶可夢是「百變怪」，對〈百變怪之歌〉相當著迷，最近還徹底掉進寶可夢卡牌的坑裡，經常和粉絲分享自己的收藏成果。而身為資深排民的他，最喜歡的角色則是白鳥澤學園的王牌「牛島若利」。他不只曾穿著印有「飛べ」字樣的宅T公開排民身份，甚至還曾在直播中因為要搶快閃店的入場時段而手忙腳亂。

身上唯一刺青藏著與隊友的友誼象徵

▲（圖／X@allforsan710）



崔傘身上唯一的一個刺青，也藏著他與成員友榮之間的珍貴故事。這個位於右大腿膝蓋上方的刺青，是兩人偷偷瞞著公司及家人一起完成的友情刺青。他們選擇刺上拉丁文的「Amicus ad aras」，象徵著「至死不渝的友情」。這份深厚的情誼，不僅展現了兩人之間堅定不移的羈絆，也成為許多粉絲心中最具代表性的友誼象徵之一。

對甜食毫無抵抗力，習慣把布丁攪爛吃

身為一個不折不扣的甜食控，崔傘對甜食簡直毫無抵抗力，從草莓蛋糕、草莓大福，到杜拜巧克力鬆餅，全都逃不出他的手掌心。令人震驚的是，崔傘竟還會把布丁攪爛再吃，宛如邪教的吃法也瞬間引發熱議。此外，崔傘還是團內的薄荷巧克力派代表，曾在「2020年末班級會議」中，與反薄巧派成員們展開激烈辯論，精彩程度讓粉絲們差點笑倒在螢幕前。

從嬌小身形練就61公分的寬肩

剛出道時，身高177公分的崔傘，其實是團內體格相對嬌小的成員之一。曾因身材瘦弱而感到有些自卑的他，靠著長時間的努力鍛鍊，成功把自己鍛練成令人驚嘆的標準倒三角身材，甚至還擁有寬達61公分的肩膀，前後對比簡直判若兩人。如今，練就寬肩窄腰完美比例的崔傘，無論是簡單的背心、T恤，還是襯衫造型，都能輕鬆展現出他的魅力！

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