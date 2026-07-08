《母胎單身》26歲大學生減25kg變天菜　女嘉賓暈船：長得像賴冠霖

記者吳睿慈／綜合報導

Netflix最新戀愛實境秀《母胎單身戀愛大作戰》終於推出第二季，本季嘉賓外貌華麗升級，好幾位參賽者都讓觀眾難以相信「他們沒談過戀愛」。其中一位26歲大學生振宇是男嘉賓裡外貌最出眾的一位，連女嘉賓都認證「他長得像賴冠霖」，被他的外貌擄獲。

▲《母胎單身》26歲大學生振宇瘦身變天菜，女嘉賓覺得他外型像賴冠霖。（圖／翻攝自Netflix）



節目本季找來一位外型神似偶像的嘉賓，26歲大學生振宇過去是體重破百的小胖子，但為了脫單發憤圖強，透過健身一口氣減下25公斤，不只長相升級，連身材都練得很精壯，獲得許多女嘉賓的好感。

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▲漢主大方告白自己看外型，對振宇有好感。（圖／翻攝自Netflix）



其中一位女嘉賓漢主受訪時，誠實透露自己理想型條件先看外型，當振宇現身時，她便一直盯著對方看，更與女生們分享「我覺得振宇長得很像偶像賴冠霖」，秀炫也興奮附和：「他們長得一模一樣！」

▲▼《母胎單身》振宇是男嘉賓裡最受歡迎的人。（圖／翻攝自Netflix）



雖然其他女嘉賓並沒有這樣認為，但漢主幽默自虧：「我們可能是被愛情蒙蔽雙眼了。」漢主更告白：「他一出現，外表真的就是我的菜。」她與振宇雖然還沒有聊過天，但積極製造機會，成為本季看點之一，不少粉絲都笑說「漢主好可愛」、「彷彿看到自己」，但也有人笑喊「不覺得像賴冠霖」。